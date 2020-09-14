【淚~~~】殉職鐵路警察李承翰母親　捐1500份關廟麵助弱勢

因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍（左2），一年內兒子及丈夫相繼離世，但她將大家對她的關懷化為大愛，捐贈關廟麵給低收入戶，14日由嘉義市... 因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍（左2），一年內兒子及丈夫相繼離世，但她將大家對她的關懷化為大愛，捐贈關廟麵給低收入戶，14日由嘉義市長黃敏惠（左3）代表接受。中央社

相關新聞

台灣殺警案移審台南高分院 被告「有再犯之虞」裁定收押

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）去年（2019年) 因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍，今年（2020) 又遭逢丈夫猝逝，一年內痛失兩名至親。不過，她將大家對她的關懷化為大愛，捐贈關廟麵給低收入戶，由嘉義市長黃敏惠代表接受。

張秀珍捐贈1500份關廟麵儀式，上午在嘉義市政府會議室舉行，她與女兒、女婿及2名外孫一起出席，還有鐵路警察局高雄分局分局長陳順和、嘉義派出所及志工隊等人都到場參與。

因公殉職鐵路警察李承翰的母親張秀珍（中），將大家的關懷化為大愛，14日捐贈關廟麵給嘉義市低收入戶，她致詞時一度哽咽。中央社

張秀珍致詞時一度哽咽，她說，一年內兒子及丈夫相繼離開，內心感受到極大的痛與苦。不過，這段過程中很多周邊親朋好友的關心、鼓勵，才能慢慢走出傷痛；現在有時會去台中女兒家看外孫，但大部分時間都在嘉義照顧菜園。

張秀珍指出，丈夫今年6月因心情鬱悶病逝，高雄分局警友會、顧問團、志工隊等匯集新台幣15萬元奠儀，不過，深感社會上還有很多需要關懷的民眾，因此，自掏腰包5萬元，湊成20萬元，購買1500份的關廟麵，贈予嘉義市低收入戶，事前特地擲筊告知丈夫及兒子。她說，畢竟自己曾經苦過，希望把一點小小心意，帶給弱勢民眾溫暖。

嘉義市長黃敏惠表示，張秀珍1年內面臨兒子、丈夫相繼過世，走出這樣巨大傷痛非常不容易，且還將大家對她的關懷化為大愛，幫助嘉義市需要關懷的家庭，這是小愛匯聚成社會暖流的最好展現；同時希望不要有另一個李承翰事件發生，這不僅是一個家庭的傷痛，更是整個社會所要承受的痛。

李承翰於去年7月3日晚上在火車列車執勤處理補票糾紛，過程中遭情緒激動的鄭姓男子持刀攻擊刺傷腹部大量出血，他為維護全車旅客安全，緊緊抓住歹徒到最後一刻仍不鬆手，救了全車廂的乘客。

李承翰遭刺死案，一審法官判鄭姓被告無罪，目前案件由台南高分院審理中；李承翰母親張秀珍今天表示，被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。

中央社引述張秀珍接受媒體訪問表示，丈夫就是無法忍受殺害兒子的被告無罪判決，才會心情鬱悶病逝，兒子的案件目前在台南高分院審理中，未來會出席開庭，殺害兒子的被告至少要判無期徒刑，才能還丈夫、兒子及警察人員一個公道。目前許多相關案件不是無罪判決，就是輕判，實在太離譜了，社會才會變得很亂。

被告鄭男去年7月3日搭乘火車，被控持新買的刀子刺傷鐵路警察李承翰腹部致死。嘉義地檢署認為被告明知刀子刺向腹部有致命可能，卻仍不違反本意，依殺人罪嫌起訴，嘉義地方法院認為被告罹患思覺失調症判無罪。

今年7月4日是鐵路警察李承翰殉職週年，內政部警政署鐵路警察局高雄分局7月3日在臉書貼文追思李承翰，悼念他的無私奉獻。9月3日則PO出秋祭畫面，緬懷李承翰。

相關新聞

台灣殺警案移審台南高分院 被告「有再犯之虞」裁定收押