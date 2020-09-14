台北抽驗中秋應節食品　「柯老二」色素香料標示不全、「海鮮王」泰國紅毛丹農藥殘留超標

柯老二販售的「紫玉酥」使用成分未完整標示，且未依含量多寡由高至低分別展開。（台北市政府衛生局） 柯老二販售的「紫玉酥」使用成分未完整標示，且未依含量多寡由高至低分別展開。（台北市政府衛生局）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市政府衛生局今（14）日公布市售中秋應節食品抽驗結果，116件產品中，有1件紅毛丹農藥殘量超標，另有3件標示不符規定。衛生局表示，產品殘留農業含量超標最高可罰2億元，標示不實、誇大可罰400萬，標示不全最高罰300萬。

北市政府衛生局8月初至月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超市及大小型量販店等進行抽驗，共計查驗116件產品，包含41件中秋月餅產品、10件烤肉調味醬及65件常見烤肉用食材。檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等。

一二三愛地球公司的「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧超標，且標示上宣稱檢驗合格。（台北市政府衛生局提供）

衛生局指出，檢驗結果1件不符規定，產品是一二三愛地球公司的「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出農藥殘留殺蟲劑賽滅寧超標，已令業者立即下架，因來源為高雄市，移請轄區衛生局依權責處辦。

標示查核3件不符規定中，1件來自一二三愛地球公司的「海陸通吃必省超值烤肉組（泰國進口鮮凍紅毛丹）」檢出殘留農藥，卻標示宣稱檢驗合格，已移請高雄市衛生局後續辦理。另有1件柯老二販售的「紫玉酥」使用成分未完整標示，且未依含量多寡由高至低分別展開，已依法處來源廠商新台幣3萬元罰鍰；1件鼎昌公司的 「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，但外包裝成分未標示，因來源為新北市，已移請轄區衛生局依權責處辦。

鼎昌公司的 「海陸通吃必省超值烤肉組（高粱酒香腸）」檢出己二烯酸，但外包裝成分未標示。（台北市政府衛生局提供）

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依法可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解之情形者，依法可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，依法可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7079。以上稽查結果，可至台北市政府衛生局網站查詢相關訊息。