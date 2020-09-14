總獎金10萬元！環保署徵選台灣「室內空氣品質自主管理標章」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為提升公共場所室內空氣品質自主管理，行政院環境保護署將於9月15日上午10時起，為期一個月舉辦「室內空氣品質自主管理標章」徵選活動，期盼透過公開徵選具創意、易辨識的標識，將來可作為識別室內空氣品質自主管理成效的標章，開放全國高中職、大專院校、研究所學生組隊報名，每組團隊成員2至5人為原則，總獎金達10萬元。

環保署表示，設計室內空氣品質自主管理標章，以結合好空氣「清新」、「乾淨」的概念，將標章分為兩種等級，參選作品共須繳交一組兩種標章，未達兩種者不予列入評審作品，如「優良」或「良」等，分級之2個用語亦可由設計創作者自行發想，預計11月底公布獲獎名單。

環保署將邀請具有美術設計、環境工程、環境保護及教育宣導等專業背景的專家學者擔任徵選活動評選委員，分初審及決審二階段評審，進入決審的參加團隊將於現場進行10分鐘發表，呈現方式不拘，就有機會得到最高5萬元的獎金及公開表揚的機會。

得獎作品著作權，包括著作財產權及著作人格權歸屬該署所有，該署也有權對得獎作品進行修改、攝影、出版、著作、公開展示及發行各類媒體宣傳，獲獎作品將作為推動相關室內空氣品質管理政策之參考，也將運用到國內外宣導工作上，讓世界各國看到我國推動室內空氣品質的努力成果，以及傑出的創意設計。

標章徵選活動詳情，請見「室內空氣品質自主管理標章」徵選活動網頁，亦可至行政院環境保護署網站進行查詢。

照片由環保署提供