美國TikTok出售案　路透報導微軟派確定無緣結親

美國總統特朗普要求字節跳動在9月15日前出售TikTok在美國的營運權。 美國總統特朗普要求字節跳動在9月15日前出售TikTok在美國的營運權。

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）路透社引用知情人士消息指出，在美國川普總統下令的9月20日出售大限前，中國字節跳動周日傳已通知談判二個月的微軟，不會出售美國TikTok抖音業務，未來反而可能尋求與甲骨文（Oracle）合作，希望能同時安撫北京政府及避開美國的禁令。

TikTok在美國年輕用戶間相當受歡迎，不過，美國總統川揚七月底揚言「限期封殺」海外版抖音TikTok，要求該公司結束在美業務或賣予美國公司。

媒體先前報導，微軟已和美國政府達成協議，若交易完成會在一年內將TikTok程式碼從中國轉移至美國，雖然目前談判交易金額尚未有結論，但知情人士指最低應不會低於100億美元。據傳，美國財政部長史蒂芬努欽（Steve Mnuchin）也參與談判過程，因為川普要求「美國國庫要從交易中抽成」。

原先，微軟與沃爾瑪的聯盟相當受到外界看好，其主要競爭者為甲骨文。不過，中國政府在上月28日透過修法，擺明要干預收購案，根據更新修訂技術出口清單，當中包括TikTok採用的人工智慧技術，需要中國政府許可才能過關。

據此，美國TikTok似乎只剩擴大與甲骨文合作這條路可走。果然不出半個月，路透引用消息報導，確定微軟派無緣買下，並朝與甲骨文派擴大合作邁進。字節跳動已經在最新公告中聲明，甲骨文將成為其技術合作夥伴，雖然未透露進一步細節，但外界認為甲骨文可能會獲得 TikTok 更多股權。

甲骨文派的主要參與方，還包括泛大西洋投資集團、紅杉。不過，目前尚不清楚川普政府是否會批准此一合作案。