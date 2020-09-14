（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺中市第一服務站於11日舉辦新住民家庭教育課程，邀請到長期研究夫妻關係經營的劉默君老師，透過各式各樣的活動演練，來讓參加課程的新住民夫妻體會夫妻相處之道的技巧應用。

移民署臺中市第一服務站表示，老師讓新住民夫妻做一個你說我畫的活動，來自沙鹿的陳先生站在臺前努力的敘述手中畫板的內容，而坐在臺下的夫妻要憑著陳先生口述提供的資訊在白紙上描繪出圖像，最後答案揭曉，沒有人可以百分之百的畫出正確答案。

老師藉機告訴學員們，這個遊戲就像婚姻一樣，夫妻的一方拼命的講，另外一邊以為聽了進去，實際上卻是南轅北轍的差別，所以在婚姻中傾聽很重要，並適時回應增進家庭良性溝通。

移民署臺中市第一服務站表示，在課程的最後，默君老師帶領新住民一起進行愛的存款，夫妻彼此擁抱，訴說對彼此的感謝及愛意，老師給在座的新住民夫妻都出了家庭作業，勉勵夫妻以後每天睡覺前都要進行愛的存款，說說心裡話，每天增進彼此的感情。

服務站站主任周佑仁表示，婚姻關係經營需要雙向的溝通，感謝老師今天透過你說我畫的活動，讓新住民夫妻可以瞭解到傾聽與雙向溝通的重要性，夫妻相處貴在溝通與珍惜，要祝福所有學員們，今天聽完老師分享夫妻相處的秘訣之後，回家一定要記得進行愛的存款，祝福大家甜蜜滿滿，幸福滿滿。

台灣移民署新住民家庭教育課程 加強溝通技巧深化夫妻關係