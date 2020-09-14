〈時評〉新冠肺炎疫情穩定後　國家口罩隊應考慮逐步退場

僑務委員會協助海外僑民訂購台製醫療口罩，洛杉磯地 區訂購的60萬片已經送達。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年9月12日 僑務委員會協助海外僑民訂購台製醫療口罩，洛杉磯地 區訂購的60萬片已經送達。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 109年9月12日 (來源 中央社)

口罩國家隊最近發生廠商自中國進口，打上「MIT」字樣，魚目混珠情事，固然不當，令人遺憾，但是現在台灣疫情控制良好，確實也到了應該重新檢討，回歸市場機制。政府在保持安全存量後，國家隊可以考慮逐漸淡出，開放自由進口，防止人為操縱，牟取暴利弊端。

台灣現在採取實名制產銷口罩，利弊互見，好處是保護人民都可以買到需用的口罩，弊病是造成大家內心的疑慮，擔心又要大排長龍搶口罩，供不應求。其實許多國家開放自由進口，反而處處可以買到口罩，根本不會造成民眾恐慌囤積心理。

口罩是低階的工業産品，台灣在20年前，因為毛利率太低，不敷成本，已逐漸移轉到中國大量生產，去年以前上市櫃公司沒有一家生產口罩，只有小型工廠勉強維持生產，有趣的是2019年台灣出口中國185萬片高階口罩，同時又從中國進口3.98億只普通口罩，各取所需。過去台灣藥房販售的口罩每只3元，現在每只賣到5元，漲幅高達7成，價差驚人，弊端由此而生。有廠商私下進口，操控口罩供需，月賺暴利竟然高達8千萬元，製造人民恐慌心理，非常不妥。

台灣目前只有上市公司康那香還在販售口罩原料不織布，過去4年有3年虧損，今年爆紅，才開始轉虧為盈，不啻是天上掉下來的禮物。但是這個禮物在台灣看起來應該維持不了太久，慢慢應該回歸正常，目前口罩產銷失衡，政府應該嚴查背後操控黑手，並且開放管制，回復市場機制，一旦口罩處處可以買到，人民平常心看待，價格自然回跌，不再有暴利產生。

今年3月新冠肺炎疫情爆發嚴重，當時政府評估台灣一天只生產188萬片，根本不夠2300萬人使用，中國生產口罩佔全球6成，不過疫情全國漫延，自身難保，台灣必須自立自強才行，國家口罩隊於焉成立，在台塑、遠東、台化等20多家大企業支持下，日產量1千萬片目標，很快就達到了。

中國1月開始疫情擴散，口罩商機大，企業生產口罩比去年同期激增16倍，產能增加12倍，員工增加百萬人以上，日產口罩1.15億個，數量驚人。不過現在生產過剩，除了全球舖貨之外，政府忙著做口罩外交，例如烏克蘭、泰國、日本、奧地利、匈牙利、義大利、美國、俄羅斯、德國、法國⋯，大概都接受過中國防疫物資的捐贈，當然口罩是重要項目之一。

美國4月份疫情大爆發，各項防疫物資嚴重缺乏，尤其是口罩，連醫護人員都重複使用，此時總公司設在明尼蘇達州的3M，要求在中國、歐洲、亞洲及中南美洲各地工廠，全力增產，仍然供不應求，亞馬遜網路每包口罩售價從4.21美元，爆漲到17.99美元，漲幅4倍，還是賣到斷貨，可見疫情造成的恐慌，即使連科技大國的美國，也無可奈何。

美國甚至發生聯邦政府跟州政府在世界各地抬價搶貨的奇聞，逼不得已只好啓動國防生產法，投資1億3300萬美元，將口罩視為國防物質，日生產N95口罩3900萬枚口罩，供醫護人員使用。但是在大幅開放進口後，現在已維持供需平衡，不再缺口罩了。

依台灣現在日產量1千萬只口罩計算，每年將生產36億5千萬只，市值高達180億元，疫情趨穩後，未必見得需要如此多的口罩，如果還是維持國家口罩隊，勢必要由國家負責經費補助，多餘的口罩長期致贈友邦，邊際效益必然遞減，甚至吃力不討好，惹來閒話。如果像現在每只價格5元，並不便宜，造成人民恐慌囤積心理，還不如開放進口，回歸市場經濟。

其實算算中國每日生產1.15億只口罩，麻煩更大，年產量高達420億只，市值2100億元，即使全球舖貨，長期而言，一定供過於求，台灣只要控管品質，開放進口，人民不用付出不合理代價取得口罩，防止弊端發生，也避免口罩國家隊日後蒙上不白之寃。