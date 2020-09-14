【快訊】台灣各界不滿中國央視「求和」說　國民黨宣布取消出席海峽論壇

更新時間: 2020-09-14 17:07

首次發稿: 2020-09-14 11:22

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視指「求和」，引發國民黨與台灣社會強烈不滿。

國民黨文傳會主委王育敏下午4時30分左右在記者會中，正式宣布由於中方的言論導致目前兩岸氣氛不佳，國民黨決定不以政黨形式參加海峽論壇。至於王金平個人則已經明確表達，如果黨中央決定不去，他就不去。

大陸事務部主任左正東在記者會中也澄清，並未收到央視主持人李紅的書面道歉。

首次發稿: 2020-09-14 11:22

台灣各界不滿中國央視「求和」說 傳國民黨擬取消出席海峽論壇

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，遭央視指「求和」，引發國民黨強烈不滿。

《中時》今天(14日) 獨家報導，國民黨主席江啟臣要求當事人道歉未果，江啟臣、祕書長李乾龍下午3點10分將再與王金平會談，4時將由文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東，在中央黨部說明相關爭議，若無變化，將宣布取消出團。

報導指出，在國台辦協調下，央視主持人李紅原已提交一份道歉聲明草稿給國民黨，但李紅後來並未「照稿」致歉，令國民黨完全無法接受。

因中國媒體的「求和說」引發國民黨是否派員出席「海峽論壇」的爭議，國民黨籍新北市長侯友宜今天(14日) 對此表示，「如果沒有得到平等尊嚴對待，去也沒有意義」。侯友宜上午出席「2020為愛走天涯」行動式服務研討會記者會時接受媒體聯訪，並作上述表示。

國民黨原擬由王金平率團代表參加海峽論壇，但中國央視旗下「央視頻」日前稱參加海峽論壇是「求和」，引發國民黨內反彈。江啟臣則透過臉書表達強硬態度，表示完全不能接受，要求中方道歉；至於是否取消參加論壇，江啟臣也指出，不排除任何打算。

針對中國央視節目主持人李紅稱前立法院長王金平參加海峽論壇「求和」一事，總統府發言人張惇涵13日表示，國民黨應該慎思，維護、捍衛台灣人尊嚴與國格，才是最重要的。

中央社13日報導，中國央視主持人李紅稱前立法院長王金平參加海峽論壇「求和」，引發爭議，中方對此頻頻緩頰，李紅12日再稱「求和」是指「尋『求』『和』平」，自己本意是促進兩岸溝通與和平。

李紅12日晚間透過中評社表示，自己在節目中的短影片表述「純屬個人，不代表官方」，本意是促進兩岸溝通與和平。她說：「『求』就是『尋求』，『和』就是『和平』，如果完整地看了我的短視頻，您可以清晰地了解我的本意。」

李紅強調自己主持兩岸節目多年，始終期盼透過交流合作，促進兩岸和平發展，維護台海和平穩定。

她重申，「衷心歡迎王金平先生率團參加今年的海峽論壇，相信王先生此行有助於推動兩岸交流合作及兩岸關係和平發展」。

國民黨文傳會主委王育敏11日表示，對於中國央視影片，國民黨嚴正譴責，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害。希望中國能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。

前副總統呂秀蓮(上圖) 12日在一場演講中表示，前立法院長王金平將率團赴中國參加「海峽論壇」，中國官媒央視卻以「這人要來大陸求和」來形容，是全台2360萬人共同的憤怒，希望王金平懸崖勒馬，全團取消行程。中央社

針對前立法院長王金平參加海峽論壇遭中國央視旗下「央視頻」稱為「求和」一事，桃園市長鄭文燦（上圖右）13日表示，求和之旅不會帶來和平，也不會讓兩岸緊張降溫，更不會為台灣增加籌碼。中央社

針對中國央視節目主持人李紅稱前立法院長王金平參加海峽論壇「求和」一事，總統府發言人張惇涵(上圖左3）13日表示，國民黨應該慎思，維護、捍衛台灣人尊嚴與國格是最重要。



國民黨主席江啟臣(上圖左2) 12日晚間出席由黃復興黨部所舉辦的「復興啟程聯歡晚會」，對於中國央視旗下「央視頻」稱前立法院長王金平參加海峽論壇「求和」一事，媒體詢問是否可能取消參加，江啟臣表示，不排除任何打算。中央社