台灣研究：短期服用類固醇　增添敗血症與心臟衰竭等風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）從以前俗稱的「美國仙丹」，到後來因月亮臉、水牛肩等副作用症狀，很多人聽到類固醇都會避之唯恐不及，而根據國內一份共同研究結果也發現，短期使用口服類固醇（連續使用天數小於或等於14天），會增加消化道出血、敗血症與心臟衰竭的風險。

國家衛生研究院群體健康科學研究所蔡慧如研究員與林口長庚紀念醫院兒童過敏氣喘風濕科姚宗杰醫師、國立成功大學數據科學研究所張升懋副教授及美國哈佛大學醫學院陳安安講座副教授共同合作，針對短期使用口服類固醇的安全性進行探究與分析。該研究已刊登於2020年9月1日國際內科醫學權威期刊《Annals of Internal Medicine》(內科學年鑑)。

研究利用衛福部資料科學加值中心的巨量資料進行分析，研究期間為2013年至2015年，研究對象為2,623,327位介於20歲至64歲的成年民眾，探討曾使用一次短期口服類固醇者，其在用藥後一個月以及二到三個月（31天至90天）期間，是否會發生消化道出血、敗血症或心臟衰竭的情形。

蔡慧如研究員與姚宗杰醫師的研究團隊利用病例自我對照研究法(self-controlled case-series method)，探討有關台灣民眾在短期使用口服類固醇與產生嚴重併發症之間的關聯性。研究發現，短期使用口服類固醇（連續使用天數小於或等於14天），會增加消化道出血、敗血症與心臟衰竭的風險。

分析結果顯示，約25%民眾曾使用短期口服類固醇，其中的女性患者較多(55.3%)，此外，84.5%的民眾並沒有慢性疾病史。使用天數方面，使用短期口服類固醇的中位數為3天，常見病因主要有：急性呼吸道感染或皮膚相關疾病（如：急性上呼吸道感染、支氣管炎、鼻竇炎、扁桃腺炎、鼻咽炎、咽炎、喉炎、濕疹、蕁麻疹以及搔癢症等），常見相關專科別前五名依序為：皮膚科、耳鼻喉科、家醫科、內科以及小兒科。

根據2017年美國密西根大學的研究指出，患者使用短期口服類固醇（連續使用天數小於30天）時，會增加發生敗血症、靜脈血栓栓塞和骨折的可能風險。姚宗杰醫師表示，這次在台灣進行的研究也顯示出，患者在使用口服類固醇後第一個月內，其發生消化道出血的機率將高出1.8倍、敗血症高出2倍、心臟衰竭高出2.4倍等，值得注意的是，即便是沒有任何慢性疾病史的患者，短期使用14天以下的口服類固醇，也會出現同樣的疾病風險。

姚宗杰醫師與蔡慧如研究員提醒，有鑑於短期使用口服類固醇仍存在一定的疾病風險，建議臨床醫師開立短期口服類固醇時，仍需謹慎評估使用類固醇的必要性與潛在風險；如需開立短期口服類固醇時，也請留意患者在用藥後一個月內是否出現上述情形。同時，民眾如果目前正在服用口服類固醇，切勿自行停藥，如有疑慮應主動與主治醫師討論，以確保用藥安全。