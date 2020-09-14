國際圍剿下「厲害了我的國」不再！ 習近平罕見坦承：中國關鍵核心技術受制於人

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著歐美各國掀起反中熱潮，「中國之光」華為、中興接連遭制裁，在美領事館被疑「從事間諜活動」而遭關閉，許多核心技術斷炊。中國國家領導人習近平11日在一場科學家座談會上，罕見承認「關鍵核心技術受制于人」。外媒認為，這是習近平間接坦承中共正面臨內憂外患的處境。

《新華社》報導，習近平9月11日出席科學家座談會時表示，中國當前經濟發展、民生改善及國防建設面臨技術落後情況。例如農業用種子大量依賴國外，農產品種植和加工技術相對落後，一些地區農業面源污染、耕地重金屬污染嚴重。

工業方面，一些關鍵核心技術受制于人，部分關鍵元器件、零部件、原材料依賴進口。能源資源方面，石油對外依存度達到70%以上，油氣勘探開發、新能源技術發展不足；水資源空間分布失衡，帶來不少問題。

習近平強調，中國基礎研究雖然取得顯著進步，但同國際先進水平的差距還是明顯的，目前中國面臨許多“卡脖子”技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。國家財政要加大投入力度、引導企業和金融機構以適當形式加大支持，擴大資金來源，形成持續穩定投入機制。

《法廣》指出，這番談話表示中共高層開始意識到國際困境，並做出反應。

中國武漢肺炎肆虐全球以來，直接導致各國醫療、經濟焦頭爛額，而中國對各國的持續挑釁，包括在南海軍演導致局勢不穩、中印邊境武裝對峙、中美諜對諜、中國外交部長王毅訪歐時公開威脅捷克等，引起國際反彈圍剿。

美國將中國275個公司列入實體制裁名單，「中國之光」華為、中興相繼被列入名單後，被認為是芯片救命稻草的中芯國際也可能被制裁，直接導致中國科技斷炊。

「厲害了我的國」不再！ 習近平罕見坦承：關鍵核心技術受制於人