〈時評〉台灣國旅九成自由行 3,000家旅行社第4季凜冬將至！

大型旅行業雄獅及易遊網2家業者，今年來總計關掉30家實體門市，其中易遊網17家門市就收掉7家，業者擔心隨暑假旅遊旺季結束，旅行社倒閉潮恐將於第4季爆發？但交通部觀光局卻認為，旅行社關閉實體店面，是順應國人出遊旅行訂購方式改變，應該算是經營調整、而非倒閉關店。顯然觀光局面對業者憂心「凜冬將至」，目前似乎除了繼續紓困外已無計可施，如今只能裝著一派輕鬆狀來粉飾太平。

針對大型旅行社關掉實體門市，觀光局長張錫聰最近表示，近年來線上(網路)消費已成趨勢，實體店面功能多為品牌廣告及展示服務，本來可彈性增加或減少，對長期經營而言，也可利用強化線上的服務，以取代實體門市功能，業者關掉部份實體門市應該只是經營調整。

觀光局會如此有底氣的說法，主要是觀光局針對旅行社申請停業、解散進行調查，結果是2018年有8家申請停業、49家解散；2019年為18家申請停業、25家解散； 2020年截至8月31日止，有18家申請停業，30家解散，合計佔旅行業家數比例約1.5%。

觀光局認為，停業解散雖較往年略微增加，但無大幅增加趨勢。再者，在紓困補助、安心國旅補助及發放三倍券共同推升結果，6至8月國旅大爆發，似乎讓觀光產業重現生機，但畢竟國內旅遊自助行遠高於出團，旅行社分到僅一小瓢羮....。不過，觀光局迄今似乎仍對成效相當有自信。

再者，官方及民間私下也都相當清楚，在暑期長假結束、各種補助及三倍券效應也告一段落，尤其今年最後一波中秋連假商機過後，市場就將回歸殘酷的現實世界中，旅行業者擔心第4季恐爆發倒閉潮的確有可能發生。

華航旗下旅行社華旅8月中旬宣布停業，華旅表示多數員工都將遭到裁員。這家由華航100%投資旅行社，本身過去扮演的就是華航的票倉，主要業務都是以線上(網路)交易為主，華航對外承認就是受大環境影響，在虧損尚未擴大前，適時結束營業依法辦理清算。半官方的華旅在一個月前宣布停業，觀光局沒表示任何意見，如今大型旅行社大幅收掉實體門市，觀光局卻以業者只是在經營調整說詞來滅火，兩相比較差距甚大。

雄獅旅行社針對收掉門市表示，雄獅有些門市收入如今連付房租都不夠，當然就只得關閉或者轉型，而關閉舊店後未來避免不了會進行裁員。其實，業者對未來的擔心並非毫無根據。最新消息傳出，香港的國泰航空及旗下的港龍航空，擬將180架飛機中的半數封存至飛機墳場中，因為國泰航空預期，航空業仍將持續很多年慘澹經營，而國泰航空也將放棄港府保就業計劃所提供的員工薪資補助，最快可能在下個月啟動裁員計劃。

國泰航空此舉也意味著，短期內國際旅遊市場的確復甦無望，台灣旅遊產業也只能寄望國旅市場。6至8月雖然國旅大爆發，但觀光局統計，92%國旅都是自由行，透過參團方式進行國旅的僅佔8%市場，台灣有多達3,000餘家旅行社，如今全部要來搶食這8%市場，怎可能讓各家業者溫飽？況且，2019年全年來台旅客達1,184萬人次，全年觀光外匯收益達4,000億元以上，想要全部由國旅補回來，根本不可能。

猶記得蔡英文總統於今年2月的「2020觀光節大會」，強調政府因應武漢肺炎疫情挑戰，救急要快速、紓困要及時、振興一定要做到位，會持續努力幫觀光業者渡過難關。業者要的是真正能夠復甦觀光產業的辦法，而不是官員們一味以粉飾太平說法來掩飾本身的無能！爭議多年的美豬美牛進口問題都能解決，搶救頻臨出現倒閉潮的觀光產業，蔡政府難道做不到嗎？