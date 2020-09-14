【最新】台灣南投武界壩閘門2度「異常開啟」釀4死 台電員工涉過失致死交保

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台灣南投武界壩無預警放水釀4死 觀光局將協調檢討露營區管理

更新時間: 2020-09-14 10:45

首次發稿: 2020-09-14 09:31

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）南投縣仁愛鄉武界壩6號閘門，昨(13日) 異常開啟，露營的兩家人被溪水沖走，南投縣政府消防局今天展開搜尋，上午8時30分左右找到失蹤的盧姓男子遺體；事件造成4人死亡。

稍早台電一名蘇姓值班人員涉嫌過失致死，南投地檢署訊問後諭知新台幣10萬元交保。據了解，武界壩閘門可由壩體所在的控制室操作，或由轄管的大觀電廠遠端控制，但須經授權後由其一控制，經濟部水利署、台電公司人員預計今天下午實地到武界壩了解。

位於仁愛武界的大觀水力電廠武界壩6號閘門昨凌晨異常開啟，導致在下游栗栖溪河床野外露營的盧姓及賴姓兩家共4人遭大水沖走；消防局昨搜尋一整天，直到晚間因光線不足暫停搜尋，但只找到3具遺體，盧姓男子仍失蹤。

消防局今上午出動消防員、通訊車及潛水人員再度搜尋，範圍以昨天發現第3具遺體地點為出發點，往下游搜尋直到卡社溪匯流口，搜救工作才展開1.5小時就找到盧姓男子遺體，等直升機吊掛後，將轉送到南投殯儀館安置。

中央社14日稍早報導，台電一名蘇姓值班人員涉嫌過失致死，南投地檢署訊問後諭知新台幣10萬元交保。

位於南投縣仁愛鄉武界的大觀水力電廠武界壩6號閘門昨凌晨異常開啟，導致在下游栗栖溪河床野外露營的民眾遭大水沖走，南投地檢署主動指派檢察官張鈞翔偵辦，昨晚間到殯儀館相驗死者遺體，以釐清死因，並帶回值班的台電員工漏夜訊問。

南投地檢署表示，檢察官訊問相關人員後，蘇姓值班人員涉嫌過失致死，檢察官昨天深夜11時多諭知新台幣10萬元交保，證人許姓閘門課長則是請回，詳細理由預計今天(14日) 正式說明。

來自台中市的盧姓、賴姓兩個家庭共4名成人、2名小孩，到武界知名景點一線天附近溪床野營，不料武界壩閘門異常開啟，眾人凌晨熟睡中遭突來大水沖走，導致53歲盧姓男子下落不明、12歲盧姓女兒死亡，盧男的胡姓妻子逃生報案，以及另一家庭的賴姓男子自行游上岸、賴男的陳姓妻子死亡、6歲賴姓兒子死亡。

南投縣消防局等搜救隊今(14日) 清晨重新展開搜救行動，擴大範圍搜尋後找到盧姓男子的屍體。

台電說法

對於民眾紮營遭沖走意外，台電表示，武界壩6號排洪閘門13日上午二度不明原因自動開啟，意外發生後已斷電，初步不排除故障，目前全力配合調查。

目前武界壩由台電大觀電廠管理，台電發言人張廷抒表示，武界壩6號排洪閘門在凌晨4時12分、5時8分不明原因自動開啟，事發後已切斷閘門電源。至於閘門開啟原因，初步不排除是故障因素，但仍要進一步調查。

至於閘門開啟後的放水量，張廷抒表示，涉及水庫內蓄水量多寡，還在了解中。

台電13日表示，閘門兩次異常開啟，時間為清晨4時12分、5時8分；從第一次開啟、接獲警報、強制關閉至閘門由6公尺高到全關，共費時31分鐘，流水量為每秒208立方公尺；第二次因閘高36公分，放水量低。

對此無預警開閘門放水事件，台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年例行檢查；目前在釐清是否為可程式控制器及通訊系統問題，至於是否有其他異常或人為因素，持續釐清當中。

意外發生後，台電針對武界壩進行全面檢查，表示目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，調查範圍縮小至可程式控制器及通訊系統 。

台電表示，控制室到閘門間共有兩個「可程式控制器」（Programmable Logic Controller, PLC），控制器再由光纖通訊系統串聯。控制室所下的指令會經由可程式控制器，再到閘門，初步懷疑可能沒下指令，但可程式控制器卻誤以為要求開啟閘門，進而釀災。

武界壩共有11個閘門，台電說明閘門異常開啟過程，6號閘門在清晨4時12分時異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員在4時28分強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開高度6公尺，4時43分閘門完全關閉，流水量為每秒208立方公尺。

6號閘門關起後，5時8分再度異常開啟，值班人員5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩也依規定每半年例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次檢查時間為10月中旬。

台電指出，民眾露營的地點是行水區，為相關溪流河川、排洪會經過的地區，所以台電從電廠至河床排洪沿線，與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中。

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