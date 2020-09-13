台美高階經貿對話傳18日台北登場　將聚焦供應鏈重組

美國國務院次卿克拉奇（照片翻攝自推特） 美國國務院次卿克拉奇（照片翻攝自推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）媒體報導，台美經濟商業對話將在週五（18）於台北舉行，屆時將由美國國務院次卿克拉奇及我國副行政院長沈榮津領軍對談，討論供應鏈重組及印太地區戰略合作等議題。

自由時報今（13）日揭露，主管經濟發展與能源環境事務的克拉奇（Keith Krach）將於9月17至19日訪問台灣，除了於18日主持台美經濟商業對話（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）外，美國訪團也將在週六（19）出席前總統李登輝的告別禮拜。

報導指出，台灣方面預計由日前從經濟部長升官為行政院副院長的沈榮津領軍，率政務委員鄧振中、經濟部長王美花等人參與，不過最後與會名單，將待總統府與行政院磋商後決定。

報導也指出，克拉奇預計在週四率團搭專機訪台，並在週六代表美方參加李登輝的告別禮拜。

知情人士表示，克拉奇預定本週訪台一事，仍待美國正式宣布後才算定案；此次台美高階對話將首重供應鏈重組，不過也會觸及營業秘密保護、中資等外資投資審查，以及印太地區戰略合作等議題。

若克拉奇此行成真，將成為繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於8月率團訪台後，今年第二位美國高階官員訪台。

近日克拉奇將率團訪台的傳言輩出，不過總統府及外交部皆對此事三緘其口，僅表示，台美雙方目前仍就經濟商業對話舉辦的時間、形式、議題等相關規劃進行磋商，政府也期盼台美高階對話能夠順利展開。

民主進步黨籍立法委員王定宇則在臉書寫道，克拉奇訪台將具有三個意義，第一是台美關係快速升溫；第二是台美經貿及供應鏈重建的合作；第三則有關克拉奇所負責的經濟繁榮網絡（Economic Prosperity Network），今年5月由美國主導成立，目前有澳洲、日本、印度、南韓等國加入，他認為台灣能否成為第七個成員國也將是克拉奇訪台的重點。