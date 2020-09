台灣國家交響樂團線上音樂會獲外媒關注　型男小提琴家大師班系列全程直播

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國家交響樂團(NSO)攜手台積電文教基金會、公共電視、兩廳院等夥伴,邀請小提琴家陳銳舉辦全程中英文進行的大師班系列活動,首場直播將於13日晚間七點登場。

2020上半年新冠疫情高峰時,台灣傑出的防疫工作讓全台民眾尚可有條件地活動,當時 NSO即首度與公視電視全球直播平台合作,由指揮呂紹嘉領軍NSO,共同製播三場以4K超高畫質全球直播的線上音樂會,獲得眾多國際媒體關注,包括世界著名古典樂評《The Strad》雜誌、歷史悠久的《音樂美國》(Musical America)雜誌、古典音樂廣播電台Classic FM、古典樂網路平臺「The Violin Channel」,《洛杉磯時報》(L.A. Times)、英國財經媒體巨頭《金融時報》(Financial Times)等報導。

台積電文教基金會開啟「樂無界教育計劃」,與國家交響樂團(NSO)及公共電視合作,邀請世界級華人小提琴家─陳銳,在此艱難時刻特別來台,於國家音樂廳舉辦大師班講座,拓展國內學子藝術視野。

出生自台灣的陳銳,是當今頂尖實力派小提琴家,曾獲2008年曼紐因國際小提琴大賽及2009年比利時伊莉莎白皇后國際大賽小提琴冠軍得主,他曾與倫敦愛樂、洛杉磯愛樂、匹茲堡交響等樂團合作,也經常與夏伊、佩特連科等指揮攜手演出。

此外,台積電文教基金會也將邀請陳銳至國內偏鄉小校,以「一日音樂老師」為題,與學子分享音樂之美,體驗在地文化的魅力。 直播網址:https://lihi1.com/ClVvg/nso。

大師班將開放陳銳音樂會(9/19開季音樂會–絃舞魔幻、10/4銳語四季)的其中六百位觀眾入場。陳銳將於大師班指導音樂學子—李昀(就讀美國克里夫蘭音樂學院)、楊惠喬(國一學生)及朱沛承(就讀國立臺北藝術大學)、陳為霖(就讀柯爾本音樂院)等四名年齡層不同的台灣青年音樂家,藉由大師班現場的呈現與互動,激發碰撞出不同的靈感火花,並藉由陳銳分享自身習琴練琴的經驗,為其音樂學習之路更添深度與廣度。

節目及活動資訊

TSMC X NSO 樂無界教育計畫---陳銳小提琴大師班

TSMC x NSO Music Educational Program -Masterclass with Ray Chen

2020/09/13 Sun. 19:00-21:30

國家音樂廳 National Concert Hall

公視 全球直播 PTS Live Stream

聯合主辦:國家交響樂團、台積電文教基金會、公視、兩廳院

大師系列 Maestro Series

開季音樂會 《絃舞魔幻》Season Opening Concert Daphnis et Chloé

2020/09/19 Sat. 19:30

國家音樂廳National Concert Hall

指揮/呂紹嘉 Shao-Chia Lü, conductor

小提琴/陳銳 Ray Chen, violin

國家交響樂團 National Symphony Orchestra

合唱指導/古育仲、張維君 Yu-Chung John Ku, Wei-Chun Regina Chang, chorus master

合唱團/台北愛樂合唱團 Taipei Philharmonic Chorus

狄卡:《魔法師的小學徒》 Paul Dukas: L'apprenti sorcier

聖桑斯:第三號小提琴協奏曲 Camille Saint-Saëns: Violin Concerto No.3

拉威爾:《達芙妮與克羅伊》 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé

NSO室內樂《銳語四季》NSO Chamber Concerts - Ray & Friends

2020/10/04 Sun. 14:30

國家音樂廳 National Concert Hall

領奏&小提琴/陳銳 Ray Chen, direct & violin

NSO獨奏家群 NSO musicians

莫札特:絃樂小夜曲, 作品K. 525 Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik, K.525

莫札特:G大調第三號小提琴協奏曲, 作品K. 216 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No.3 in G major, K.216

韋瓦第:《四季》 Antonio Vivaldi: The Four Seasons