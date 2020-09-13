12名被送中偷渡港人　已遭深圳警方刑事拘留

12名遭「送中］的港人親屬12日召開記者會呼籲中國政府盡快放人（照片來源：美聯社提供） 12名遭「送中］的港人親屬12日召開記者會呼籲中國政府盡快放人（照片來源：美聯社提供）

12名港人8月底試圖走水路偷渡台灣時，遭中國海警攔截後扣押。深圳市公安局鹽田分局今天發布消息稱，這12人因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被採取刑事拘留強制措施。

深圳市公安局鹽田分局今天下午發布情況通報，稱8月23日遭廣東海警查獲的「李某某」、「鄧某某」等12名「非法越境人員」，因涉嫌偷越國（邊）境犯罪，已被該局依法採取刑事拘留強制措施。

通報並稱，目前案件正在偵辦中，公安機關依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

中國廣東海警8月23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境快艇。港媒當時報導，船上有12名計劃逃來台灣、曾參與「反送中」運動的香港青年。這些人被捕後，遭帶到深圳鹽田看守所關押。

媒體先前曾報導，廣東海警所說的「李某某」，就是參與過反送中運動的「香港故事」成員李宇軒。

此外，受其中一名當事人家屬委託的中國大陸律師盧思位，先前向香港有線新聞引述和他交涉的警官說法透露，他的當事人可能被控涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」。

但根據今天的通報，涉事的12人被控涉嫌偷越國（邊）境犯罪，並未被控涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」。

據中華人民共和國刑法第322條規定，違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重者，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

另據中華人民共和國刑法第318條規定，組織他人偷越國邊境罪者，處二年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

但中華人民共和國刑法第318條又指，若有以下情形者，判處7年以上有期徒刑或者無期徒刑，並會判處罰款或者沒收財產。

情形包括：組織他人偷越國（邊）境集團的首要分子；多次組織他人偷越國（邊）境或者組織他人偷越國（邊）境人數眾多的；造成被組織人重傷、死亡的；剝奪或者限制被組織人人身自由的；以暴力、威脅方法抗拒檢查的；違法所得數額巨大的；以及有其他特別嚴重情節的。