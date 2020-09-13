台灣中部河床露營遇水壩放水　溪水暴漲致3死1失蹤

民眾在南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，13日凌晨因溪水暴漲，造成３死１失蹤（翻攝照片／中央社提供） 民眾在南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，13日凌晨因溪水暴漲，造成３死１失蹤（翻攝照片／中央社提供）

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）南投縣驚傳露營意外，賴姓及盧姓兩家庭昨（12）日於武界栗栖溪河床露營，不料今晨因為上游台灣電力公司水壩放水導致溪水暴漲沖走四人，目前已知三死一失蹤，死者包含兩名孩童。

這起意外發生在仁愛鄉武界栗栖溪，來自台中太平區的兩個家庭一行六人昨日在河床露營，今日凌晨位在上游的大觀水力電廠武界壩卻因機械故障放水，導致溪水暴漲，睡夢中兩家人的帳篷皆遭沖走，其中賴姓男子自行游上岸，盧家胡姓妻子則因睡在車上躲過一劫。

南投縣消防局今凌晨獲報後，派遣四個分隊並出動三艘橡皮艇前往搜救，也通報消防署申請直升機協助搜尋，並於上午首先找到7歲賴姓男童遺體，緊接著找到男童母親的遺體，中午12時40分左右，警消又發現12歲盧姓女兒的遺體，目前只剩盧男失蹤待尋。

台電今日透過新聞稿表示，根據初步了解，大觀水力電廠武界壩今晨4時12分與5時08分發生六號閘門異常放水情形，台電值班人員發現水位異常後先關閉閘門，後再將控制電源直接關閉並通報，6時50分左右接獲當地村長告知，下游有於栗栖溪河床露營的民眾遭水沖走。

台電強調，事發後隨即派員會同警方積極協尋，針對異常閘門，台電除調查事發原因，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

由於兩家露營的栗栖溪旁設有警告標示，交通部觀光局表示，初步判斷事發地點並非合法露營場所，觀光局也提醒，民眾露營之前，應先到觀光局的露營專區查詢營地是否合法，並向主管機關確認該地是否有開放露營及開放時間等資訊。

倖存的胡姓女子向媒體表示，由於帳篷空間不足，她在車上睡覺，豈知睡到一半因車子震動驚醒，她趕緊下並爬到另一台休旅車車頂，隨後並打電話求救，「我醒來的時候他們都不在了。」

賴姓男子則自行游回岸邊，左肩有脫臼的情形，送醫救治後無大礙。