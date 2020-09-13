稱2020充滿挑戰　蔡英文盼台灣年輕人投入國安事務

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）為吸引年輕人積極關注國安事務，民主進步黨舉辦「兩岸及國際事務兵推營」今（13）日落幕，總統兼黨主席蔡英文致詞時表示，期盼年輕人持續接觸兩岸及國際事務，並在未來投入國家安全領域的工作。

蔡英文提及，「作為總統，必須在國家安全受到威脅當下，拿出解決方案，但做出正確的決策並不容易，每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。」

蔡英文指出，2020年是充滿挑戰的一年，在東亞區域中，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面，更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益；而中國強行實施香港版《國安法》，不僅衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。

蔡英文表示，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機；在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。

蔡英文表示，無論是動盪或是承平時刻，政府都必須做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全，而這一切，都必須仰賴國安幕僚、團隊，事前周延規畫，事發積極應變；她也鼓勵年輕人持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。

而對於黨籍立委王定宇指稱，有我國駐兵的東沙島在過去幾日疑似遭到中國海上民兵與大批船隻包圍，時間超過60小時，總統府發言人張惇涵在今日受訪時則表示，「大家前幾天都有看到國防部也有就相關資訊公告給大家，國軍都有全程掌握相關局勢，我們也希望中國方面能夠自我克制。」

針對王定宇爆料，海巡署則在昨（12）日出面打臉稱絕無此事，「經查東沙指揮部自動識別系統（AIS）船舶辨識系統，分別於9月9至11日偵獲六艘商貨輪，均無害航行通過，無遭包圍情事；共計六艘商貨船中有本國籍一艘、香港籍一艘，以及外國籍四艘。

海巡署表示，針對外國籍船舶進入我國禁、限制水域，均依標準作業程序全程實施監控，如有滯留或不明意圖，即通報海巡艦艇前往辨識及驅離，以維台灣海域安全，而「關於共軍近日頻密於我國西南海空域活動，持續配合國防部聯合情監偵作業，強化東沙島周遭海域情勢掌握。」