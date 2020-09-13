台灣金馬得主共同打造2020形象廣告　70個城市，超過5000件投稿徵件倒數計時

「金馬57 TAKE ONE」計畫可見劉冠廷在2020年努力維持體力高峰（圖/金馬） 「金馬57 TAKE ONE」計畫可見劉冠廷在2020年努力維持體力高峰（圖/金馬）

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020金馬獎首度推出「金馬57 TAKE ONE」募集計畫，邀請全民用一張照片或影像傳達2020年畫面，主辦單位釋出歷屆金馬得主作品，目前已有超過5000件作品投稿，將在9月14日截止收件。

「如果給2020一個畫面，你會拍下什麼？」



「金馬57 TAKE ONE」可見金馬影帝陳以文好整以暇利用在家時間整理生活（圖/金馬）

金馬獎首度邀請全民參與，以一張照片或一段短片表現2020的「金馬57 TAKE ONE」募集計畫，由上屆最佳新導演徐漢強統籌，領軍金馬影帝陳以文、影后楊雁雁、男配劉冠廷、女配張詩盈以及新演員范少勳共同打造。

本屆金馬獎特別發起「金馬57 TAKE ONE」募集計畫，邀請社會大眾共襄盛舉，用一個畫面，無論是照片、影片、插畫等，提供這段時間的真實經歷與感受，上傳屬於自己今年的一個紀錄（題材、器材、張數不限）。團隊將集結眾人所記錄的影像，由去年金馬獎近30位得主與JL DESIGN團隊加以再創，運用於金馬獎頒獎典禮的不同環節中。

為了這支獨特的金馬形象廣告，徐漢強早早便和這群金馬得主開會討論，他表示，要結合這些鍍金卡司壓力很大，但這些真實的感受，足以凝聚成一部深刻體現2020的金馬廣告，成品將在10月初公布。

該計畫可見過金馬影帝陳以文好整以暇利用在家時間整理生活；戲約不斷的劉冠廷擔心起自己的健康與體力能否維持高峰；張詩盈卻想到身為女演員總是不斷碰到人生角色轉換的抉擇；最年輕的范少勳則思考起隔離是否也是一種與自己好好相處的契機。

至於其他金馬得主，包括最佳導演鍾孟宏、原著劇本楊修華、改編劇本傅凱羚、美術王誌成、音效周震與嚴唯甄、音樂張偉勇、歌曲盧律銘與雷光夏、剪輯賴秀雄、動作設計洪昰顥、造型蔡珮玲與Nina Edwards、視效郭憲聰、攝影陳志軒與陳克勤等，將在典禮視覺JL DESIGN團隊協助下，從數千件徵集作品中挑選素材，打造出貫穿金馬57頒獎典禮節目的12支主題影片。

「金馬57 TAKE ONE」募集計畫將在9月14日截止，目前已有超過70個城市，5000件以上的投稿，部分作品先被集結成「七夕X愛的共創」、「叮咚！你有一封新信件」、「最‧後‧倒‧數」等圖文影片出現在金馬臉書，獲得好評迴響。