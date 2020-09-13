英國衛報評選「最佳新設計」台灣團隊「誤用論」　日常五金倫敦設計節大放異彩

「誤用論：台英五金設計展」策展人台灣工業設計師陳亮融(圖/文化部) 「誤用論：台英五金設計展」策展人台灣工業設計師陳亮融(圖/文化部)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部駐英國代表處文化組與「誤用論設計團隊」合作策展「誤用論：台英五金設計展」（The Misused Ironmongery Taiwanese & British Hardware）參與「倫敦設計節」（London Design Festival），活動將於9月12日至20日舉行。

文化部表示，台灣與英國的常民生活五金，透過設計師的轉化設計巧思，交互對比呈現其背後的文化思維，藉由工業設計的角度，促成英國設計界及民眾認識台灣的設計創意實力及常民文化風貌。

「誤用論設計團隊」創立於2018年，由台灣工業設計師陳亮融、楊水源組成，聚焦於各國的生活五金用品，觀察這些用品在當地的原本用途與文化脈絡後，加以解構並再設計，曾於荷蘭、澳洲及台灣等地展出。作品於今年6月獲得英國衛報（The Guardian）報導推薦為「最佳新設計」之一。

本次展覽策展人、現於英國Somerset House Studios擔任駐村設計師的陳亮融表示，各國五金行相當於常民生活的文化櫥窗，此次將在倫敦設計節重現台灣五金行常民風景，推出「Pop Up台灣五金行」，分享日常五金工藝設計的轉化。英國園藝五金品項相當多，也有許多具有防盜功能的五金元件，展覽的另一部分則呈現設計師以台灣觀點「誤用」英國生活五金的創作，運用創意發想英國五金的另類用法，顛覆一般人對生活五金習以為常的認知。

除展覽之外，陳亮融亦將與英國工業設計師Emile Jones舉行對談，並辦理2場工作坊，由設計師帶領參觀者動手設計五金小件，探索英國與台灣五金設計的異同，思考背後的文化脈絡。無法參與實體活動的民眾，亦可登記索取工作坊所使用的「台灣五金組」材料，自行發想與創作後上傳至活動網頁。

每年 9 月舉辦的倫敦設計節（London Design Festival）於2003年創立，為英國設計重要盛事之一，亦為歐洲第二大設計節，僅次於米蘭設計周，引領全球設計潮流。除固定與維多利亞與艾伯特博物館（The Victoria and Albert Museum ）合作外，亦與合作夥伴（包括各大品牌以及各國文化機構）推出代表性的設計相關活動，吸引大眾、設計專業人士及媒體矚目。

誤用論：台英五金設計展

活動網站：https://www.londondesignfestival.com/event/misused-ironmongery-x-kiosk-n1c

Instagram：https://www.instagram.com/the_misused/