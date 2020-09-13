名導魏德聖史詩級新作《台灣三部曲》醞釀20年　揭露你不知道的暗黑台灣史！

(台灣英文新聞/ˊ娛樂組 台北綜合報導)「 海角七號」導演魏德聖擔任「文化ya總會」嘉賓，暢談籌拍中的史詩級電影《台灣三部曲》，並談及如何從電影尋找台灣的根。

「生命是『逃』出來的。」– 魏德聖

醞釀20年的夢想，終於踏出實現的那一步的感覺是什麼？本週（9 /12）「文化ya總會」主題是「尋找臺灣的根」， 文化總會邀請十年前風靡全台、創下台灣國片影史票房紀錄「 海角七號」的導演—魏德聖，擔任「名人坐檯」嘉賓， 聊聊他正在籌拍的史詩級電影《台灣三部曲》， 這也是今年下半年台灣電影圈的大事，此外，「小魏導演」 也在節目中談及如何從電影尋找台灣的根。

《台灣三部曲》講述的是距今四百年前的台灣樣貌， 但台灣歷史可以追溯到史前時代， 為何會選擇十七世紀的台灣當起始點？魏德聖說這是很多人的疑問， 但他認為，當年的台灣遇到荷蘭殖民統治時期， 是各族群融合薈萃的重要時刻，有漢族、原住民族以及荷蘭人， 這時期的台灣甚至還有黑奴，充滿各式當今台灣人不知道的台灣史。

魏德聖在節目裡說，大航海時期的台灣，處在精采爆發的年代， 有許多故事可以講述，「台灣文化」 不該狹隘的限縮在漢人文化或是原住民文化，而是多元並進， 所以才會以1624年為啟始，透過三部電影、三個角度、 三個族群、一個時代的方式，講述台灣的故事。

《台灣三部曲》的《首部曲：火焚之軀》、《二部曲：鯨骨之海》 及《三部曲：應許之地》劇本寫好已二十年，以西拉雅族、 漢人海盜、以及荷蘭傳教士的視角看待台灣四百年來的變遷， 而在爬梳歷史的過程中，魏德聖發現原來生命是「逃」出來的， 讓生命的延續更為強烈，台灣人不要輕忽自己， 歷史是讓活著的人說話的。

每次拍電影，都是一次挑戰自我的過程， 魏德聖這次的挑戰規模比以往都大，光是資金就是問題，他想到以「 群眾募資」的方式，號召台灣人一起加入夢想行列， 魏德聖說希望從群眾當中找到一股龐大的力量，讓更多人知道， 這樣的電影也有很多人在期待著，進而願意投資。

而「文化很有事」單元， 文總發言人湯佩儀要帶大家到法國穿越時空， 一窺史前人類壁畫的真面目？「YA總會上檔」則是要到目前「 修館不休館」的國立歷史博物館看看有趣的「In Touch眾神潮」館藏圖像應用展， 其中包括台灣最受矚目的新世代設計師顏伯駿的作品一起來參展， 真的很有看頭！