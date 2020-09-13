美國積極加強與歐洲、東協國家聯盟　共同對抗中國

美國國務卿蓬佩奧（中）9日與東南亞國家協會10國外長舉行視訊會議。美聯社報導，蓬佩奧在會中呼籲東協各國，重思與在南海霸凌他們的中國國企的商... 美國國務卿蓬佩奧（中）9日與東南亞國家協會10國外長舉行視訊會議。美聯社報導，蓬佩奧在會中呼籲東協各國，重思與在南海霸凌他們的中國國企的商業關係，不應讓中共欺壓他們與他們的人民。（圖取自twitter.com/ASEAN2020VN）

美國國務卿蓬佩奧12日表示，面對中國日益升高的侵略與威脅，美國承諾站出來為東協國家仗義執言，包括在南海、湄公河爭議等領域，並增加投資東協國家的基礎建設。

蓬佩奧（Mike Pompeo）9日與東南亞國家協會（ASEAN）10國外長舉行視訊會議。美聯社報導，蓬佩奧在會中呼籲東協各國，重思與在南海霸凌他們的中國國企的商業關係，不應讓中共欺壓他們與他們的人民。

蓬佩奧原定今天協同東協秘書長與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南外長，正式啟動湄公河-美國夥伴關係（Mekong-US Partnership），並共同主持首屆夥伴部長級會議。但由於蓬佩奧臨時出訪卡達，改以美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）代替出席。

不過，蓬佩奧下午發表聲明，強調美國對東協國家的承諾歷久不衰。蓬佩奧表示，美國長年為東協國家友人，東協印太展望（ASEAN Indo-Pacific Outlook）與美國印太戰略共享對主權、法治、資訊透明、開放及包容性的尊重。

蓬佩奧指出，在中共侵略行徑日益升高，對主權國家自由選擇能力也造成威脅之際，美國承諾站出來仗義執言。

他指出，中國在南海進行脅迫行動並破壞環境，對此美國與東協國家站在一起，堅持南海法治及對主權的尊重；中共在湄公河區域助長武器、毒品販運，並單方面控制上游水壩，加劇乾旱情況，對此美國主張該區域應具有資訊透明與尊重。

此外，蓬佩奧說，美國主張開放且以法規為基礎的經濟成長，這與中國交通建設等中國國企的不透明、掠奪性商業行為大相徑庭。

美國商務部8月26日以協助北京軍事化南海島嶼為由，對包含中國交通建設子公司等24家中國國企祭出制裁。美國國務院同時宣布，相關人士及其直系親屬將禁止入境美國。

為了增強美國與東協國家的合作，蓬佩奧表示，美國將投入更多資源，幫助東協國家防範及應對公衛緊急事件，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也將在越南河內設立區域辦公室。

不只如此，蓬佩奧指出，美方將透過援外機構美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation），投資東協國家所需基礎建設，並與越南共同舉辦第3屆印太商業論壇（Indo-Pacific Business Forum），盼能創造數百萬美元的美國投資資金。

根據美國國務院提供資訊，美國已挹注超過8700萬美元（約新台幣25億8700萬元），協助東協國家對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）；美國國際開發金融公司也已投資超過10億美元，支持東協國家工程計畫，並打算大規模擴大相關支援。