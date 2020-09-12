雲朗觀光邀民眾體驗金門「博狀元餅」慶中秋

又快到了團圓烤肉及賞月的日子，今年中秋難得有四天連假，緊接著隔週又將迎來三天的雙十連假，可以說是下半年假期最多的月份，非常適合安排闔家出遊。雲朗觀光集團聯合旗下十間飯店舉辦金門在地「博狀元餅」活動，擲骰比拚狀元、榜眼、探花，讓旅客有機會體驗不一樣的中秋文化。10/1中秋節當日，君品酒店更推出一泊二食「君臨嘉廬中秋烤肉趣住房專案」，雙人入住每晚4,800元起，即可參加淡水豪邸「嘉廬」舉辦的「中秋晚宴燒烤派對」。雲品溫泉酒店也舉辦「小時不識月一起來賞月」、「舉杯邀明月」、「花開月正圓-中秋賞桂花」等一系列應景活動，更推出期間限定「映月咖啡」，邀民眾用味蕾品味日月潭的美。即日起至10月底，兆品酒店礁溪還推出「微醺月夜住房專案」贈特選啤酒每人1瓶，每房4,950元起；品文旅礁溪則推「淺醉月夜住房專案」，含調酒、啤酒與串烤下酒菜，每房3,780元起。

除了活動之外，集團也推出多樣中秋月餅禮盒，其中，君品酒店推出「迎君品月」中秋頂級月餅禮盒，首次結合亞麻與竹片的創新設計，使用對環境友善材質搭配崇尚儒雅寓意的「博古圖」裝飾，並以經典傳統廣式月餅製作技法，呈現棗泥蛋黃、伍仁金腿、桂圓紅棗、松子蓮蓉、切達起司、鳳梨南瓜子六款口味，每盒6入，售價2,380元。兆品酒店台中則主打「秋悅系列」中秋禮盒，分別為喜鵲主題的「經典秋悅」禮盒及精裝版紅色雕花「豐盛秋悅」禮盒，口味種類有「XO櫻花蝦」、「黃金干貝」與「湖鹽起司」，6入588 元，9入788 元，皆有早鳥優惠，限量販售中。

雲朗觀光集團旗下十間飯店聯合舉辦金門「博狀元餅」挑戰賽

今年中秋節，雲朗觀光集團特別將金門流傳已超過300年的中秋民俗文化活動，搬進飯店內，於中秋連假舉辦富有古早味的「博狀元餅」活動，擲骰比拚狀元、榜眼、探花、進士、舉人與秀才，讓旅客有機會體驗不一樣的中秋活動。10/1至10/3，至君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(台中、嘉義、礁溪)及品文旅(礁溪)皆有機會參與，考驗手氣奪大餅，其中礁溪兩館更準備宜蘭在地好餅，等待住客來挑戰。除了「博狀元餅」之外，也能到君品酒店體驗手折毛巾小月兔，或是到君品酒店、兆品酒店嘉義猜燈謎換好禮，還能到翰品酒店桃園、翰品酒店花蓮挑戰剝柚子大賽，雲朗觀光集團以各種精彩的應景活動與民眾共度中秋佳節。

君品酒店推一泊二食「君臨嘉廬中秋烤肉趣」住房專案 及「迎君品月」中秋月餅禮盒

君品酒店將於10/1中秋節當日推出一泊二食「君臨嘉廬中秋烤肉趣住房專案」，雙人入住每晚4,800元起，享客房迎賓好禮一份及翌日雲軒西餐廳早餐2客，凡預訂此專案即可參加淡水豪邸「嘉廬」舉辦的「中秋晚宴燒烤派對」。在低調奢華的私宅享用五星飯店主廚獻上的美味佳餚，包含頂級肉品與海鮮燒烤吃到飽、沙拉吧及果汁軟飲無限享用。在浪漫純白的「春遊溫室」與「夏荷」池畔戶外空間，與親友共享星級美食佐以淡水河的中秋月光，享受水岸第一排燒烤的派對時光。

此外，君品還推出「迎君品月」中秋頂級月餅，每盒6入，售價2,380元，以經典傳統廣式月餅製作技法，推出六款口味：棗泥蛋黃、伍仁金腿、桂圓紅棗、松子蓮蓉、切達起司、鳳梨南瓜子。禮盒設計維持一貫優雅風格外，更首次結合亞麻與竹片的「異材質拼接」創新設計，外盒使用對待環境友善材質，搭配崇尚儒雅寓意「博古圖」裝飾，碰撞出清新俐落的知性美。

廣式月餅餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，利用餅皮自然回油的特性，使其與餡料融合，產生皮餡一體、入口即化的細緻口感。「棗泥蛋黃」特選黑、紅棗配製成完美比例棗泥，以慢火熬煮出天然獨特的香氣，混入白豆沙再加上傳統鹹蛋黃，完美詮釋鹹中帶甜的滋味；「伍仁金腿」特別選用五種富含高營養價值的堅果-核桃、南瓜子、白瓜子、白芝麻、杏仁，搭配獨家秘方製成的金華火腿，一口咬下可以感受齒頰間漫溢開來的滿滿餡料與美味；「桂圓紅棗」結合養生的桂圓、紅棗兩樣食材，為綿密滑潤的白豆沙餡增添甜蜜香氣；「松子蓮蓉」選用蓮子、白豆沙入餡，再利用松子增加口感上的層次與變化，整體滋味淡雅不甜膩；「切達起司」將內餡融入切達乳酪與鹹蛋黃，濃郁奶香中還吃得到淡淡椰漿的細緻與優雅；「鳳梨南瓜子」將鳳梨去皮、切塊，長時間熬煮製成酸甜交織的鳳梨餡，再加入帶有豐富營養的南瓜子，每口都能感受鳳梨的纖維。即日起開放預購，售完為止。

兆品酒店台中 推出「XO櫻花蝦」、「黃金干貝」與「湖鹽起司」限量月餅

2020年度兆品酒店台中主推「秋悅系列」中秋禮盒，今年共有兩款，分別為「經典秋悅」禮盒以喜鵲為主題，傳達送禮祝福之意，以及精裝版「豐盛秋悅」禮盒，採用紅色雕花設計，營造貴氣與喜氣氛圍。月餅口味今年度則將山海入味，包含口感扎實味道鮮美的「XO櫻花蝦」、散發濃郁干貝香氣的「黃金干貝」與富有奶黃鹹香的「湖鹽起司」，嚴選推薦給今年度想送禮的貴賓。9/20前訂購可享早鳥優惠價，「經典秋悅」含XO櫻花蝦3入、湖鹽起士3入，共6入裝，早鳥價375元(原價588 元)，限量400組；「豐盛秋悅」再多了黃金干貝3入，共9入裝，早鳥價525 元(原價788 元)，限量200組。

兆品酒店礁溪 與 品文旅礁溪 推住房專案送啤酒、調酒、串烤下酒菜

微涼初秋訪礁溪正是時候，兆品酒店礁溪即日起至10月底止推出「微醺月夜住房專案」，每房4,950元起，贈特選啤酒每人1瓶，把酒賞湯圍溝公園月夜，專案房客再享雙重禮遇，平日房型限量升等，使用一千元三倍券結帳，加碼贈餐飲兩百元抵用券，可抵用品嚐招牌料理櫻桃烤鴨。品文旅礁溪則結合中秋烤肉與微醺概念，自即日起推出包含調酒與下酒菜的「淺醉月夜住房專案」，每房3,780元起，含調酒、啤酒與串烤下酒菜，專案房客獨享續點飲品與串烤6折禮遇。專案皆可再抵安心旅遊每房一千元補助，愜意享受初秋溫泉之旅。