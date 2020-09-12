「金秋微涼」山形閣邀您「作伙來賞月」

在24節氣「立秋」後，秋後下一次雨涼快一次，預示著炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨，也代表著中秋節就要到了；山形閣自即日起至中秋連續假期止，推出「中秋慶團圓！」住宿專案，平日(週日至週五)連續兩晚入住標準雙人房即享中秋團圓優惠價NT$9,999起、假日(週六、國定假日及連續假期)須加價NT$1,500/每晚；中秋連續假期10月1-3日星期四-六，將帶著您「作伙來賞月」一起賞月、剝柚子、說故事，還有中秋趣味「博餅」、「猜謎」贈獎活動，在中秋月圓擲出好彩頭一邊欣賞明月，一邊在戶外品嚐月餅與柚子外，還有小編講故事時間，至於是講什麼故事呢？等您親自參加同歡喔！

秋高氣爽的九月，涼風至、白露生、寒蟬鳴，秋風送爽是最適合出遊的好時節，也是泡湯旺季的開始，好好犒賞平時辛苦工作的自己和家人，來一趟不一樣的山形閣金秋之旅吧！山形閣除了九月推出「中秋慶團圓」節日限定住宿專案外，同時推出「金秋微涼」住房專案，優惠價NT$6,800起，房價內含精緻早餐2客，加贈山形縣初孫純米酒(300ml)乙瓶及小酒杯兩只，更加優惠的是～專案獨享「現場加購米澤廳無菜單料理晚餐可享買一送一優惠(原價NT$1,500/客，每房限購一組。)」，超值好康，您怎能錯過呢！

還有～還有～別忘了山形閣延續中國閩南的傳統習俗，中秋節「作伙來賞月」，除了專案優惠房價外，也邀您一起「博感情」大玩「博餅」，10月1-3日星期四-六、晚上八點到九點半，在八樓花園交誼廳舉辦，邀請住客同歡。

多元的金秋之旅，盡在山形閣。服務專線03-9872323，礁溪山形閣相關訊息請上官網查詢。