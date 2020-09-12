類出國創意增航管負擔 民航局要求先附航路圖

民航局今（12日）證實，發文要求國籍航空公司申請飛航類出國航班時，要事先附上航路圖，且不得任意變更。民航局表示，主要是考量飛航安全與避免增加航管負擔，並非針對特定業者。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，航空公司取消大多數國際航班，民眾無法出國，多家國籍航空公司陸續推出類出國班機，並競相比創意，大受民眾歡迎。

民航局說，尊重業者申請類出國班機，也會盡量給予協助，但業者的飛航計畫除非是因為天氣因素，否則不應任意變更。

民航局說，通常航空公司執行一般航線飛行時，都是從A點飛到B點，有固定航路遵循，類出國是專案申請的班機，非固定航線，先前航空公司都只提供較簡單的示意圖，但發現各家都在比創意，實際飛航時，飛航的路線常會略偏出提報的計畫，尤其涉及軍方空域或敏感地區時，增加航管人員負擔與困擾，也易有飛安問題。

外傳因為星宇航空先前有一班帶員工及粉絲出遊的類出國班機，親自駕機的星宇航空董事長張國煒臨時宣稱去釣魚台，加上星宇航空曾在空中飛出8向父親致敬，長榮航空的航路則呈現愛心及讚的圖案，民航局事先都不知情，才會要求若申請類出國班機，一定要先附上航路圖。

星宇航空及長榮航空都說，所有類出國班機都依計畫飛航，也會遵守民航局的新規定。

民航局表示，先前執行過的類出國班機並未違規，要求類出國班機附上航路圖並非針對特定業者，各國籍航空公司都應遵守。