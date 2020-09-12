（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國、捷克代表團接連高調訪台，強化防疫等領域之合作，為雙邊大開國際知名度，不少國家看了也心癢，紛紛表達訪台意願，疲於奔命的外交部，顯得力不從心，只好請諸國吃軟釘子，建議明年再來。

據傳美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）擬於17至19日來台訪問，主持台美經濟與商業對話。在此之前，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）先後訪台、前日相森喜朗也來台悼唁前總統李登輝。

上報引述外交部官員說法，在韋德齊宣布訪台後，便有不少政要想跟進來台，包括日本等亞洲國家議員與卸任官員，以及北約前秘書長、來自丹麥的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），與瑞典外貿部長霍爾柏格（Anna Hallberg）。

對於台灣接待外賓「做出口碑」，誠然值得肯定，但鑒於提出訪台要求之外賓人數過多，防疫、接待工作已超出外交部所能負荷，只好一一婉拒，向那些並無急切性的參訪團，建請明年再行安排。

舉捷克團為例，高達89人的成員，包括公私部門與親眷，得安排不同路線，府院多個部會都須加派人力支援。此外，難得來台的捷克訪賓，因防疫無法好好體驗台灣文化，甚至只能央求接待人員讓他們在車上看一眼台灣夜市，外交部官員著實不忍，卻也莫可奈何，只好請有意訪台者，待疫情平息再來台好好訪問。

捷克團賓主盡歡 多國欲訪台外交部大喊吃不消