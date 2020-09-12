（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年以來，美國種族歧視爭議不斷躍上頭條，繼警察執法過當事件後，就連教授在課堂上的用字，都能動輒得咎，甚至因此被迫停課。

CNN報導，美國南加州大學馬歇爾商學院（USC Marshall School of Business）教授巴頓（Greg Patton）遭到舉報，在課堂上用了有種族歧視的詞彙。他於8月20日一堂線上傳播課中，提到中文常用的停頓填充詞，就是「那個」，還重述多次，發音則為口語化的「內個」（nei ge）。

不料，隔天校方就收到了非裔學生的投訴函，指巴頓的「內個」聽來就像英文對非裔人士的貶稱「黑鬼」（nigger），冒犯了班上所有非裔學生。巴頓已為此道歉，校方為怕事態擴大，也大動作發信向學生致歉，並決議將他停課，改由別人代課，因其用語已「傷及學生的心理安全。」

巴頓「內個、內個」的上課影片在網路瘋傳，許多人為他抱屈，認為這詞不過就是英文中的um或like，到底有何大不了的？如此牽強解釋，是否也有歧視其他語言之嫌？已有百名校友連署聲援巴頓，包括來自台灣、香港、中國等說中文的族群。

就連促進非裔權益之團體Black China Caucus都批校方反應荒唐，中國則有網友稱這事件太可笑，根本是「現代文字獄」？微博更有人舉中國歌手大張偉所唱的《陽光彩虹小白馬》，其中有段合音歌詞，就是一連串「你是內內個內內、內個內個內內」等「內個」瘋狂連續技。這要是被不滿的非裔學生聽到了，不知做何感想？

美國教授課堂說「內個」 非裔學生憤而投訴為哪樁？