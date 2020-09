美國教授課堂說「內個」 非裔學生憤而投訴為哪樁？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)今年以來,美國種族歧視爭議不斷躍上頭條,繼警察執法過當事件後,就連教授在課堂上的用字,都能動輒得咎,甚至因此被迫停課。

CNN報導,美國南加州大學馬歇爾商學院(USC Marshall School of Business)教授巴頓(Greg Patton)遭到舉報,在課堂上用了有種族歧視的詞彙。他於8月20日一堂線上傳播課中,提到中文常用的停頓填充詞,就是「那個」,還重述多次,發音則為口語化的「內個」(nei ge)。

不料,隔天校方就收到了非裔學生的投訴函,指巴頓的「內個」聽來就像英文對非裔人士的貶稱「黑鬼」(nigger),冒犯了班上所有非裔學生。巴頓已為此道歉,校方為怕事態擴大,也大動作發信向學生致歉,並決議將他停課,改由別人代課,因其用語已「傷及學生的心理安全。」

巴頓「內個、內個」的上課影片在網路瘋傳,許多人為他抱屈,認為這詞不過就是英文中的um或like,到底有何大不了的?如此牽強解釋,是否也有歧視其他語言之嫌?已有百名校友連署聲援巴頓,包括來自台灣、香港、中國等說中文的族群。

就連促進非裔權益之團體Black China Caucus都批校方反應荒唐,中國則有網友稱這事件太可笑,根本是「現代文字獄」?微博更有人舉中國歌手大張偉所唱的《陽光彩虹小白馬》,其中有段合音歌詞,就是一連串「你是內內個內內、內個內個內內」等「內個」瘋狂連續技。這要是被不滿的非裔學生聽到了,不知做何感想?

I cannot believe this is real, but it is.



This USC Professor is on leave after students were offended that a Chinese word he used during a lecture on foreign languages sounded like an english racial slur.



Watch the video for yourself: pic.twitter.com/HkFPMEP5I2