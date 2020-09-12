【兩岸經貿合作】ECFA生效10週年　台灣工商界盼繼續推動談判

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）ECFA生效滿10週年，工商團體認為，中方目前應無終止意願，希望政府繼續往下談判，將更多商品納入免稅清單。

前總統馬英九2008年上任後推動兩岸經貿合作，「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效，今天屆滿10週年。

ECFA整體架構包含早期收穫清單（早收清單）及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路；其中，中國對台降稅項目共539項，包括石化、機械、紡織、運輸工具等。

根據經濟部資料，近3年台灣對中國出口早收產品每年約200億美元上下；從2011年早收計畫實施至2020年6月，台灣出口到中國的貨品累積減免關稅估達70.25億美元，換算新台幣超過2000億元。

不過，經濟部數據也顯示，2017年以來，台灣ECFA早收產品對中國出口的成長率，低於全部貨品對中國出口的成長率，顯示ECFA帶動台灣對中國出口成長的效益已逐年衰減，也反映兩岸的產業結構已大幅調整。

ECFA上路滿10年，外界關注是否有終止的可能。中央社報導，經濟部過去多次申明，ECFA條文沒有10年到期規定，也沒有續約問題；兩岸產業在ECFA是互惠互利關係，不希望中國片面停止執行ECFA，以持續雙方經貿合作關係。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，中國短期內應該不會終止ECFA，希望政府能繼續往下談判，讓更多產品納入免稅清單，對台灣經濟發展能帶來更大好處。

全國工業總會也在今年(2020年) 發布的白皮書裡寫到，ECFA若終止，不但對傳產業者是重大衝擊，兩岸過去達成的22項協議，也可能相繼動搖；而透過進一步落實早已簽訂的ECFA，有利於緩解兩岸緊張情勢，並促成兩岸交流正常化。