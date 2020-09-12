挽救生物絕種有望？科學家：亟需生活型態全面改革

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著人類的開發，野生動物的生存空間受到壓縮，有些不得不遷往他處，有些卻在人類的影響下消失殆盡。根據世界自然基金會(WWF)最新發布的報告，全球野生動物的數量在50年內已經減少超過三分之二。

世界自然基金會的執行長Tanya Steele說，當人們持續濫漁、濫伐之際，野生生態的狀況就如同自由落體一樣每況愈下，人們正在毀壞自己賴以生存的空間，且很快狀況就會糟到難以挽回。

該報告觀察上千種保育科學家長期追蹤棲地的動物，發現自從1970年以來，超過2萬隻的哺乳類、鳥類、兩棲類、爬蟲類和魚類，數量都暴跌了68%。英國皇家協會(ZSL)保育負責人Andrew Terry指出，如果人類的活動依舊，消失的比例還會繼續上升，危及整個生態系。

生物數量跌幅最嚴重的是熱帶地區，拉丁美洲和加勒比海一帶有各種危害生物的人類活動，該地區的生物跌幅高達94%。根據國際自然保護聯盟(IUCN)，全球10萬種動植物中，超過3.2萬都已經瀕臨絕種，而另一份科學家在2019年公布的報告則顯示，如果再加進昆蟲，瀕臨絕種的生物數可能直逼100萬。

不過新的模型顯示，如果人類採取斷然的保育措施，並改變生產、消耗食物的模式，就可以停止棲地破壞的狀況，甚至讓其「起死回生」，不過這並不容易。

倫敦大學學院的Dame Georgina Mace教授強調，只有進行「保育」是沒辦法扭轉生物多樣性損失趨勢的。人類必須從生產能源、管理海洋和使用自然資源等各個角度做起，只有全面性的改革，才能挽回頹勢。