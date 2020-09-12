（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）迪士尼真人電影《花木蘭》上映以來，爭議不斷，迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）10日坦言，這部片的確為公司「添了不少麻煩」。

除了女主角劉亦菲在反送中示威期間公開挺香港鎮暴警察，片尾致謝中國新疆吐魯番公安局、中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部之舉，也引來輿論撻伐，抵制聲浪不減。

迪士尼官方急著滅火，麥卡錫稱該片主要是在紐西蘭拍攝，但為了貼近史實，部分場景係於中國拍攝，約有20處地點。她也試圖淡化片尾銘謝爭議，表示不過是按慣例行事，但她顯然有些欲言又止，承認該片帶來不少麻煩，卻不願多說。

《花木蘭》11日在中國上映，但根據路透，消息人士透露，該片涉及新疆爭議過於敏感，中國官方已下達禁止宣傳指令，這對製作成本達2,000萬美元的《花木蘭》而言，不啻為一大打擊。

CNN指出，迪士尼製作此片，原先就是為了中國觀眾量身打造，但中國豆瓣網對《花木蘭》的評比卻差強人意，僅拿到10分中的4.7分，比迪士尼真人版《灰姑娘》與《黑魔女》都來的差。

部分中國民眾對片中的刻板印象描繪失望至極，劇情與史實的貼近程度也有待商榷。DMG娛樂傳媒集團（DMG Entertainment）前總裁芬頓（Chris Fenton）認為，把中國這類神話故事套入好萊塢風格，很可能落得不倫不類，「美國人覺得太中國，中國人覺得太美國」，恐怕兩邊都不討喜。

話雖如此，有話題就有聲量，據中國最大線上電影售票網「貓眼」，截至11日17時，《花木蘭》中國票房已突破3,680萬元人民幣。

撻伐聲中上映 迪士尼無奈：《花木蘭》招惹不少麻煩