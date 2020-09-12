成功抗疫得犧牲經濟？牛津研究：台灣是最佳反證

台灣第二季GDP只比去年同期萎縮0.6%。（圖／ourworldindata.org） 台灣第二季GDP只比去年同期萎縮0.6%。（圖／ourworldindata.org）

各國面對武漢肺炎疫情，有人主張在保障民眾生命和保護國家經濟間須做取捨。但英國牛津大學研究員比較38個國家數據後，發現台灣是最佳反證，死亡率和經濟衝擊皆是最低。

牛津馬丁學院（Oxford Martin School）網站「用數據看世界」（Our World In Data）研究人員哈塞爾（Joe Hasell）比較各國的武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）死亡率和最新國內生產毛額（GDP）數據，發現成功捍衛民眾健康的國家，普遍也都守住國家經濟。

調查的38個國家包括台灣、美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、歐洲各國、印尼、菲律賓、墨西哥及祕魯。

哈塞爾先是比較這些國家第二季GDP與去年同期相較經通貨膨脹調整後萎縮幅度，表現墊底的西班牙、英國和突尼西亞減幅都超過20%，是原本各自經濟最高單季跌幅的4、5倍之多；情況最差的祕魯甚至萎縮達30%。

反觀表現最好的台灣，第二季GDP只比去年同期萎縮0.6%，形成強烈對比。其他名列前矛國家如芬蘭、立陶宛和南韓，經濟縮減幅度也在5%以內或左右。

哈塞爾接著把各國每百萬人死於武漢肺炎人數做一比較，發現經濟受最嚴重衝擊的國家，民眾染疫死亡率普遍也最高，祕魯、西班牙和英國都是如此，分別達百萬分之867.62、620.49和611.29。

反而像台灣、南韓和立陶宛等國，不僅經濟萎縮幅度最小，染疫死亡率也成功壓低，分別只有百萬分之0.29、6.3和31.59。證明疫情襲擊下，並非為了保住經濟成長，就必須犧牲生命。

不過哈塞爾也點出，有些國家經濟萎縮幅度類似，染疫死亡率卻大不同。例如美國、瑞典、丹麥和波蘭第二季GDP都約萎縮8%到9%，但美國和瑞典的每百萬人染疫死亡人數卻是另兩國的5到10倍。顯然有許多因素影響死亡比率和經濟所受衝擊。