煙火在漁光島 台南大員皇冠假日酒店辦國慶露天趴

搶攻國旅商機，台南大員皇冠假日酒店與臺灣高鐵合作推出「加時不加價」專案，早進房、晚退房，盡情享用酒店內的設施與放慢旅遊的節奏，讓台南之旅更具深度。另外，今年國慶煙火首次在台南漁光島舉行，佔地利之便的台南大員皇冠假日酒店也順勢推出「國慶露天派對」活動，每人只要500元，勢必引起搶訂熱潮。

一場疫情，不能出國，加上振興三倍券與安心旅遊補助的加乘效應，讓臺灣國旅市場前所未有的大爆發，為了搶攻國旅商機，台南大員皇冠假日酒店與臺灣高鐵合作推出「豪華雙床客房加時不加價」專案https://bit.ly/32c5Wxq 每人2,590元起，即日起凡訂購2020年11月30日之前入住，可享有提早中午12:00後入住，翌日中午12:00前退房之禮遇(原入住時間15:00後，退房時間11:00前)，不列入優悅會積分。本專案含高鐵標準車廂對號座來回車票、入住豪華雙床客房(陽台)、翌日自助式早餐、免費定點定時預約高鐵站與酒店往返接駁，需事先預約，座位有限，額滿為止，去程為高鐵台南站2號出口處14:00發車，回程於酒店大門12:30發車。加時不加價、台南慢慢玩，腳步變慢了，旅遊更自在了，即刻開啟您的高鐵假期吧！

2020國慶煙火首次在台南舉辦，備受矚目，煙火的施放地點為安平漁光島，臺南市政府也規畫出「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等5個建議地點，這些地點都相當具有在地特色，相信結合燦爛的焰火活動，必能為台南帶動觀光人潮。台南大員皇冠假日酒店佔地利之便，10月10日在於5樓露天景觀花園舉辦「國慶露天開趴GO」活動，13歲以上成人每人500元、6-12歲兒童每人250元，現場提供輕食自助餐，包括：沙拉、迷你漢堡、迷你熱狗堡、甜點、果汁飲品等，預訂者於2020年9月30日前全額付清，以確保訂位。國慶煙火的能見度，視天候及風向狀況而定，以上價格須另加10%服務費。不想人擠人，只想優雅看煙火嗎？相約一起露天開趴趣，抬頭仰望煙火好視野、低頭大啖輕食自助餐好享受，雙十國慶就該這樣過。 訂位專線: 06-391-1899 分機6221~6224。