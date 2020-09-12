假期避開塞車怎麼玩？香格里拉台南遠東飯店國慶假期懶人包

十月中秋節四天連假後，緊接著三天國慶日假期，不想人擠人，又想到台南輕鬆小旅行，還有機會從高樓賞煙花炫耀的全景，該如何規劃呢?香格里拉台南遠東飯店《國慶日住房專案》三天兩夜保證入住高樓層，擁有大型窗景，面向國慶煙火落焰與佈彈區漁光島、安平漁港區，加贈台南古蹟限定神級版派對組合與精選紅酒，讓您出遊成功不塞車，享受天后級禮遇，每房每晚最低5,500元起！使用安心旅遊補助或實體振興券三倍券支付房價，還可額外獲得500元遠東CAFÉ 自助餐飲抵用金。訂房專線，請洽：(06)702-8899。

備受期待的國慶煙火，今年首度在台南舉辦，也為這擁有美食之都與文化古都美名的城市增添炫麗魅力！香格里拉台南遠東飯店位於台南火車站的正後方，步行2分鐘即可抵達，交通便利、四通八達；飯店距離漁光島不到10公里，有意前往現場觀看國慶煙火的旅客，可搭乘市府接駁專車，避開當日活動現場，因分層交通管制找尋停車位的問題。

入住台南至高地標香格里拉台南遠東飯店《國慶日住房專案》、三天兩夜入住日期可選擇2020年10月9日至11日、或2020年10月10日至12日，房型位於24樓至37樓間高樓層，擁有全市獨一無二的高樓美景。每間客房皆有大面對外窗，在房間內就可欣賞海線一天，並將安平港與漁光島的景色盡收眼底。使用此專案入住，飯店再贈送精選紅酒乙瓶 (750ml)、台南古蹟限定版派對小點 (含成功洋芋片、成功魚捲、天后碗豆酥、媽祖賜芙泡芙)、餐廳用餐九折、免費使用飯店各項休閒設施等！選擇豪華閣與套房房型，還可享貴賓廊全天候飲料茶點、晚間雞尾酒自助小點等多項貼心服務。一邊欣賞夜晚的府城景緻，一邊喝著紅酒享用餐點，愜意怡然自得！

把握2020年最後一個連假，秋高氣爽好天氣，安排三天兩夜悠閒度假正是時候。香格里拉台南遠東飯店《國慶日住房專案》每房每晚最低5,500元起，房間數量有限，行動要快！以上價格需另加10%服務費及5%稅金，更多詳情及訂房，請洽專線 (06) 702-8899、或電子信箱reservations.sltn@shangri-la.com。