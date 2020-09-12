【台灣東沙危機60小時？！】立委王定宇爆料：東沙島首次遭中共海上民兵船隻包圍　海巡署澄清：均商船無害航行通過、未遭包圍

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(原標題: 【台灣東沙危機60小時】國防部難言之隱？！ 立委王定宇爆料：東沙島首次遭中共海上民兵船隻包圍)

更新時間: 2020-09-12 14:52

首次發稿: 2020-09-12 12:02

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對媒體報導，東沙島疑遭中國海上民兵、大批船隻包圍。海洋委員會海巡署今天(12日) 表示，報載絕非事實，經查，為6艘商貨輪自9日到11日均無害航行通過，東沙島未遭包圍。

針對民進黨立委王定宇指出，自9月9日上午7時開始，東沙島疑遭中國海上民兵、大批船隻包圍。海巡署今天發布聲明稿指出，經查東沙指揮部「AIS船舶辨識系統」，分別於9月9日、10日、11日偵獲3艘、2艘、1艘，共6艘商貨輪（台灣籍1艘、香港籍1艘、外國籍4艘），均無害航行通過，東沙島沒有遭包圍狀況。

海巡署表示，針對外國籍船舶進入禁限制水域，均依標準作業程序全程實施監控，有滯留或不明意圖，會通報海巡艦艇前往辨識及驅離，以維護海域安全。

海巡署指出，關於共軍近日頻密於在台灣西南海空域活動，會持續配合國防部聯合情監偵作業，強化掌握東沙島周遭海域情勢。

首次發稿: 2020-09-12 12:02

【台灣東沙危機60小時】國防部難言之隱？！ 立委王定宇爆料：東沙島首次遭中共海上民兵船隻包圍

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國近日出動海空軍在台灣本島與東沙島之間的區域進行大規模演練，引發國際關注。國防部與外交部10日晚間分別大動作召開臨時記者會。

國防部指出，中國解放軍海空軍兵力，在9月9日至10日接連兩天，以SU-30、殲10、運八等多型軍機，配合海軍各型船艦，採多兵力、多架次、多艘次進入我國防空識別區內西南海空域，實施海空聯合演訓，操演區域距離台灣最近約90浬（166公里），對我空防及區域穩定造成嚴重影響(如下圖) 。

圖/(國防部提供) 中央社

民進黨立委王定宇爆料指出，除了共軍的正規戰機丶軍艦之外，自9月9日上午7時開始，東沙島就遭到疑似中國海上民兵等大批船隻包圍，在AIS自動船舶識別系統上可以發現，東沙島四週都是紅點，至11日為止，已經超過60小時，而且還在持續進行中。

對此國防部在10日的記者會並未透露太多細節，針對東沙島更強調並無外傳所謂「包圍的情況」，宣稱媒體報導「悖離事實」。僅強調我軍在當地「目前維持優勢」。

長期擔任立法院外交及國防委員會委員的王定宇，在11日晚間播出的「關鍵時刻」政論節目中，驚爆更多中國軍演細節。

王定宇說，共軍除了派出軍機丶軍艦進入我西南海空域之外，有朋友發現，自9月9日上午7時開始，在雷達幕上顯示，東沙島週圍都被滿滿的紅點包圍住了，這是中共的海上民兵船隻，有一種圖叫做AIS圖（船舶自動識別系統），就可以發現。這種狀況在9日丶10日丶11日都尚未結束，他認為這是東沙危機60小時，而且還在進行中。

王定宇在節目中說，按中共的作戰序列，第一層是海上民兵，第二層是漁政船 (coast guard) ，第三層類似海上巡警的準戰艦，第四層就是軍艦，統合運用。

他指出，今年中共就曾在越南及馬來西亞海域，運用大量的海上民兵漁船，包圍騷擾或製造衝突，若有船隻遭撞沉，接下來出現的就是中共漁政船，如果對方有海軍艦艇出現，共軍也會派出軍艦，逐步將衝突升高。

王定宇指出，這種做法過去大都用在南海其他國家，這是第一次用在東沙島，未來可能成為常態，他也呼籲政府對此要預做準備及因應。

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