台灣品牌如何跨境行銷 新南向市場最新攻略分享

東南亞市場擁有超過200億美金的市場潛力，前往該地投資創業的台灣品牌逐年遞增。經濟部與新創總會於2020年9月10日林口新創園舉辦「跨境行銷4.0 – 東南亞市場最新攻略」分享講座，邀請智策慧行銷顧問公司總經理─秀倫 Sharon，與民眾分享跨境行銷的最新攻略。
東南亞市場除因地緣相近，與台灣貿易往來密切外，如今儼然成為世界主要經濟體之一。2016年東南亞人口已達6.34億，為全球第三多的地區，僅次於中國大陸及印度，潛在消費者眾多。據經濟部國貿局統計，在2008年至2018年間，東南亞地區占台灣出口比重已自15.2%提升至17.4%，可見台灣與東南亞市場經貿往來日益密切。然而，台灣產品在行銷國際時常常面對”賣不動”的問題，嘗試了各式行銷方法卻越來越沒有頭緒。如何找到對的行銷方法，前進新南向搶攻市場商機？講師吳秀倫表示，關鍵在於建立品牌力及B2C的營運思維。
吳秀倫表示一個成功的品牌，懂得說他的價值故事，同時將價值觀及與產品有關的功能性傳達給消費者。品牌不只有產品或服務本身，他也包含了企業聯想、品牌個性、與顧客的關係、使用者形象等等直覺感性的訴說，提供獨特且一致的顧客經驗與價值感受是成功的關鍵。
說到品牌最重要的2M便是內容故事(Message)及媒體傳遞(Media)。講師表示在跨境行銷時可配合目標國家的節慶活動或最新消息，內容傳遞上會有加乘效果；而媒體傳遞方面東南亞微網紅行銷是趨勢。最後吳秀倫提醒，行銷最終還是必須回歸顧客，大部分的人都忘了目的(行銷思維)，只有方法(行銷技巧)留存下來成為大家片段性的知識。
經濟部與新創總會近年積極推動台灣與東南亞新創間的交流，期以林口新創園為基地，鏈結東南亞各新創單位，進行跨國市場及企業對接，創造源源不絕的新創能量與商機。更多活動詳情可參考林口新創園官網。
訊息來源：社團法人中華民國全國創新創業總會
(新聞轉載自新住民全球新聞網)