僑委會接來首波新僑生入境就學 來臺展開升學夢

說明：接機師長現場為同學詳細解說應注意事項(翻攝自僑委會網站) 說明：接機師長現場為同學詳細解說應注意事項(翻攝自僑委會網站)

本(9)月10日首波109學年度高級中等學校(3+4)建教僑生專班緬甸新僑生抵臺，經僑務委員會、教育部和各學校接機人員整備防疫物資、備妥防疫車輛及居家檢疫場所，安全有序引導新僑生入境，過程平順有序，臺灣果文校友會呂學春先生、龍門勵學基金(香港)有限公司鄭淑華女士亦到場關心。後續建教僑生專班專班還有越南911人、泰國84人、柬埔寨49人、馬來西亞70人、緬甸79人、印尼745人、菲律賓5人，共計1,942人將陸續於10月中旬前來臺就學，各校皆已作好完善準備。

首批新僑生於10日下午3時許抵達機場，即依衛生福利部疾病管制署規定於機場管制區內，以智慧型手機裝妥臺灣電信門號SIM卡，並經紅外線體溫牆檢查確認後入境，由僑委會、教育部、各校接機人員於入境大廳受理新僑生報到，協助新僑生行李箱消毒，接機人員接著宣達居家防疫注意事項及提供防疫包，引導新僑生搭乘防疫專車前往防疫旅館進行14天居家檢疫，另考量高中生返校群聚感染風險高，結束檢疫後依規定需進行病毒核酸檢測並進行7天健康自主管理，檢驗結果為陰性後才能安心入學，以維護校園防疫安全。

僑委會委員長童振源表示，僑委會於中央疫情指揮中心宣布8月19日起開放高中職境外生入境以來，即積極整備新僑生入境工作，以兼顧「防疫優先」、「國境安全」與「高中職僑生受教權益」，為減輕109學年度各級學校僑生新生入境後於規定居家檢疫或隔離期間住宿防疫旅館之費用負擔，以達照護僑生政策，僑委會將定額補助每位僑生新生防疫旅宿費新臺幣5,000元，使國家照護僑生政策得以永續經營，並提供學校接機人員防疫用品經費，以共同守護第一線工作人員的身體健康。

童振源也特別勉勵本年因疫情影響未能來臺就學的僑生，歡迎明年再申請來臺就讀，並表示僑委會於本年底前將提供5梯次線上中文學習遠距教學課程，歡迎新南向地區國家僑生報名。未來也將持續結合中央流行疫情指揮中心、教育部及各校，依據指揮中心規定，繼續落實防疫工作，提供僑生新生及各校各項後援，做好十足準備，迎接新僑生來臺展開升學夢，大家共同守護國境安全！

訊息來源：僑務委員會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)