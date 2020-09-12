明新科大創全國大專院校之先 成立「新住民教育發展中心」

說明：明新科大成立「新住民教育發展中心」，專責新住民教育發展工作的推動，期許成為新住民情感交流、教育成長的發展基地。（照片來源：明新科技大... 說明：明新科大成立「新住民教育發展中心」，專責新住民教育發展工作的推動，期許成為新住民情感交流、教育成長的發展基地。（照片來源：明新科技大學）

說明：明新科大成立「新住民教育發展中心」，臺灣新住民黨主席麥玉珍(左起)、馬來西亞駐臺副代表法迪爾‧亞當、明新科大董事長張祖民、新住民立委... 說明：明新科大成立「新住民教育發展中心」，臺灣新住民黨主席麥玉珍(左起)、馬來西亞駐臺副代表法迪爾‧亞當、明新科大董事長張祖民、新住民立委羅美玲、明新科大校長劉國偉及菲律賓駐臺代表處參事賴艾莉一起為中心揭牌。（照片來源：明新科技大學）

明新科技大學為擴大新住民及其子女教育服務與善盡大學社會責任(USR)，首創大專院校「新住民教育發展中心」，並於10日舉行揭牌儀式。未來將專責新住民教育發展工作的推動，扮演整合校內外教學資源角色，在進修學位、教育培訓、文化技藝、新住民研究等項目，提供新住民朋友優質的教育、進修、職訓、創業資源，更深化政府的新南向政策，對新住民的服務，由內而外，由點而面，透過教育深耕，讓新住民成為臺灣走向世界不可或缺的新力量。

儀式由明新科大董事長張祖民、校長劉國偉，與來自越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等國家的新住民代表揭牌，並舉辦「新住民教育交流座談會」，校方針對新住民及新二代就學、培訓、就業輔導等提出專案報告與討論，並引領參觀校內多媒體與遊戲系、時尚系、樂齡系，以及半導體封裝類產線的教學資源、設施。

新住民不分區立委羅美玲、馬來西亞駐臺代表處副代表法迪爾‧亞當、菲律賓駐臺代表處參事賴艾莉、臺灣新住民黨黨主席麥玉珍等貴賓，以及各界新住民協會團體代表都盛情出席見證。來自馬來西亞的新住民立委羅美玲致詞感謝明新科大設立專責單位，顯見對新住民教育的重視，有助於提升新住民、新二代的發展，她也承諾會積極向中央爭取經費、補助新住民教育資源。臺灣新住民黨黨主席麥玉珍則表示，她從越南遠嫁而來，深感新移民要適應台灣環境，又要照顧家庭，缺少充實進修的教育資源。感謝明新科大為新住民、新二代挺身而出成立專責單位，充分了解新住民的需求。

訊息來源：明新科技大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)