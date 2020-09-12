明新科大創全國大專院校之先 成立「新住民教育發展中心」

明新科技大學為擴大新住民及其子女教育服務與善盡大學社會責任(USR)，首創大專院校「新住民教育發展中心」，並於10日舉行揭牌儀式。未來將專責新住民教育發展工作的推動，扮演整合校內外教學資源角色，在進修學位、教育培訓、文化技藝、新住民研究等項目，提供新住民朋友優質的教育、進修、職訓、創業資源，更深化政府的新南向政策，對新住民的服務，由內而外，由點而面，透過教育深耕，讓新住民成為臺灣走向世界不可或缺的新力量。
儀式由明新科大董事長張祖民、校長劉國偉，與來自越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等國家的新住民代表揭牌，並舉辦「新住民教育交流座談會」，校方針對新住民及新二代就學、培訓、就業輔導等提出專案報告與討論，並引領參觀校內多媒體與遊戲系、時尚系、樂齡系，以及半導體封裝類產線的教學資源、設施。
新住民不分區立委羅美玲、馬來西亞駐臺代表處副代表法迪爾‧亞當、菲律賓駐臺代表處參事賴艾莉、臺灣新住民黨黨主席麥玉珍等貴賓，以及各界新住民協會團體代表都盛情出席見證。來自馬來西亞的新住民立委羅美玲致詞感謝明新科大設立專責單位，顯見對新住民教育的重視，有助於提升新住民、新二代的發展，她也承諾會積極向中央爭取經費、補助新住民教育資源。臺灣新住民黨黨主席麥玉珍則表示，她從越南遠嫁而來，深感新移民要適應台灣環境，又要照顧家庭，缺少充實進修的教育資源。感謝明新科大為新住民、新二代挺身而出成立專責單位，充分了解新住民的需求。
訊息來源：明新科技大學
(新聞轉載自新住民全球新聞網)