南台灣高雄華運倉儲輸送管洩漏乙烯　疏散百人封街防氣爆

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）華運倉儲輸送乙烯管線今（11）日下午傳出疑似洩漏，造成前鎮區無障礙之家附近瀰漫惡臭，市府已疏散百餘名機構居民並封街。高雄市長陳其邁今天稍早趕赴現場，指示業者加速排空管線氣體。

據了解，今天下午3、4點左右，高雄市政府環保局接獲報案，指前鎮區翠亨北路有石化異味，高雄市副市長林欽榮接獲通報後立即趕往現場，市長陳其邁傍晚也到場掌握情況。除了指示以燃燒法加速排空，陳其邁任命經發局正副局長擔任現場指揮官，同步由警消、工務局、社會局等局處到場警戒。

聯合報引述林欽榮說法，昨（10）日下午3點，在翠亨北路高雄市無障礙之家旁邊的原住民故事館，就發覺有異味，當時在前鎮的華運倉儲管線測表，還沒爆表，直到今天下午3點，居民反映聞到很濃異味，華運倉儲也出現爆表。

中央社報導，林欽榮說明，目前查出外洩氣體為來自華運倉儲的工業用烯類，下午4時25分起，便要求華運倉儲開始全面排空前鎮輸往林園工業區管線，照傳統方式排空需要6小時，目前依專家建議，抽走氣體後，藉由兩端燃燒法加速排空時間。

他表示，前兩天進行常規性測量時，就在污水人孔蓋測得洩漏烯類氣體，因此環保局及附近里長就開始提高警戒。今天下午3時許接獲通報後，便全面清空現場，並請里長逐戶提醒測得濃度較低的附近民眾小心用火，在高雄市警察局交通大隊協助下，完成撤離近百名無障礙之家居民。

高雄市環保局長張瑞琿表示，外洩的乙烯比水及空氣輕，不容易溶於水且易燃，現在濃度較高，遇火可能就會達到引爆點，但目前濃度已經開始降低。

市府呼籲，封路雖造成不方便，但生命安全非常重要，盼民眾配合交管疏散。