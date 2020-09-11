李登輝追思告別禮拜19日舉行　台灣蔡總統親頒褒揚令

總統府今天表示，故總統李登輝追思告別禮拜19日舉行，總統蔡英文將親自頒贈褒揚令，副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，移靈車隊會到淡江中學作最後巡禮；李登輝骨灰10月7日安葬五指山軍人公墓特勳區。

總統府晚間發布新聞稿指出，李登輝追思告別禮拜分3個會場，主會場為真理大學大禮拜堂，將邀請總統蔡英文、副總統賴清德及治喪大員、李登輝家屬親友、政黨代表及政府官員、外國使節、長老教會等出席，包含相關工作人員，人數共約800人。

第二會場為淡江中學大禮拜堂，同步播放主會場的畫面。由淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李登輝。會場預計開放500名民眾入場，11日起至16日下午4時止，採網路預約報名實名制，網址為http://www.tksh.ntpc.edu.tw或洽聯絡電話（02- 26218850）報名。

第三會場為淡江中學演奏廳，也同步播放主會場的畫面，並邀請與李登輝生前互動友好的民間社團代表入場，約225人。

總統府表示，追思告別禮拜19日上午8時至9時開放進場，由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。蔡總統將親自頒贈褒揚令，並由賴副總統率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。

移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲（喪砲）21響，移靈車隊隨後至淡江中學（李登輝母校）進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。追思告別禮拜自上午9時30分開始預計11時50分結束。

總統府表示，依據李登輝生前強調的「脫古改新」、「誠實自然」兩大原則，沿線路段並不會動員相關民眾。18日追思告別禮拜的預演日，以及19日追思告別禮拜當天，勢必會影響周邊交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也請各界諒解。

此外，總統府表示，因場地及名額限制，19日當天無法到現場的民眾，追思告別禮拜將全程於總統府官方網站及總統府YouTube頻道直播，供各界同時追思李登輝。