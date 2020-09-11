台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.30% 上市股票總市值達38.59兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年9月11日發行量加權股價指數收盤為12,675.95點，較上週(2020年9月4日)的12,637.95點上漲38.00點，漲幅約為0.30%，台灣50指數收盤為10,142.90點，較上週的10,019.99點上漲122.91點，漲幅約為1.23%，寶島股價指數收盤為14,512.49點，較上週的14,492.01點上漲20.48點，漲幅約為0.14%。產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.97%為最大，跌幅以光電類指數下跌3.51%為最大，未含金融類指數上漲24.73點，漲幅約為0.23%，未含電子類指數上漲76.14點，漲幅約為0.54%，未含金融電子類指數上漲46.34點，漲幅約為0.39%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆347.97億元，全體上市股票成交金額為9,650.40億元，股票成交量週轉率為3.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,497.86億元，占全體上市股票交易金額25.88%

第二名，光電類1,261.52億元，占全體上市股票交易金額13.07%

第三名，電子零組件類1,236.31億元，占全體上市股票交易金額12.81%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類12.51%

第二名，生技醫療類10.66%

第三名，電器電纜類10.35%

累計今年年初開盤迄今共169個交易日，集中市場總成交金額為32兆3,641.53億元，市場日平均成交金額為1,915.04億元，股票成交量週轉率為77.65%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

2020年9月11日全體上市公司市場總值為新台幣38兆5,935.71億元，較上週(2020年9月4日)市值38兆4,600.86億元增加1,334.85億元，增幅約為0.35﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)