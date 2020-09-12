英國違反協議推新法 歐盟警告：將危及貿易談判

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）儘管新冠肺炎疫情嚴重，英國脫歐的程序仍然得照時間表來，然而，英國卻在本(9)月9日提出有違反與歐盟協定之虞的〈國內市場法〉(Internal Market Bill)，讓歐盟大為不滿，並發出最後通牒，要求英國在月底前改善，否則雙方新的貿易談判將不了了之。

〈國內市場法〉目的是為了規範英國內部在轉換期的貿易情況，然而，其用詞卻有許多違反了去(2019)年與歐盟談好的協議，不只歐盟國家表達了異議，連內部認為，這法案會「動搖聯合王國的根基」。

歐盟更用前所未見的強烈措辭，譴責英國單方面撕毀協議、違反國際法、破壞雙方信任，並拒絕英國「新法能保障北愛爾蘭和平」的抗辯說詞，雖然現階段〈國內市場法〉並未通過，歐盟仍警告，強度關山會危及雙方將進行的貿易談判。

歐盟執行委員會副主席塞夫喬維奇(Maroš Šefčovič)呼籲英國政府應在本月底將該法案撤回，如果英國拒絕，歐盟將不吝採取協議中賦予的法律制裁權利。

然而，英國的態度也很強硬，表示雖然將以自己的方式遵守與歐盟談好的協議，這並不代表英國會交出國會的立法權，首相強森(Brois Johnson)並堅稱，該法會下放貿易權給蘇格蘭和威爾士、確保北愛和平，並維繫英國國內市場的「尊嚴」。

為此，歐盟上周召開了緊急會議，不過在雙方都堅持己見的情況下，並無明顯進展，分析指出，唯一可以確定的是，如果英國強推該法，無論是否能保住其「尊嚴」，都會因為違反國際法而損害其國際信譽，這點將為雙方所不樂見。