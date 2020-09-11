核安26號演習 新北師生核災疏散總動員

新北市政府昨(10)日辦理「核安第26號演習」， 模擬重大天然災害結合核能二廠發生初期核子事故， 萬里國小在接獲通報後， 立刻動員全校師生預防性疏散至重陽國小進行臨時收容演練， 其餘緊急應變計畫區內16所學校辦理室內核安防護教育， 參與師生約3,527人，以安全與務實為原則， 落實各校平時訓練及整備、應變作為。

教育局表示，新北市有2座核能電廠，為確保師生安全， 位於緊急應變計畫區內17間學校，定期辦理核子事故預防性疏散演 練，動員全校師生疏散至16公里外之接待學校，本次核安第26號 實兵演練學校為萬里國小，當學校接獲核子事故預防性疏散指令後， 學生各個處變不驚、從容不迫的疏散至操場集結， 校園災害應變組織成員同時進行接待學校聯繫及上級通報作業， 利用「1991報平安留言平臺」讓家長知道小孩疏散避難的去向， 其餘師生搭上疏散專車前往16公里外的接待學校， 進行臨時收容演練。

萬里國小校長莊朝欽指出，學校為災害全防型建置示範基地， 校內設有軟硬體兼備的防災教室， 除了提供校內學生每學期一次防災體驗外， 接待遊學學校時也進行防災課程教學；另外， 校內每年至少辦理2次複合型災害演練，包含地震、 海嘯及核子事故，並結合學校志工、消防局、 區公所及社區等單位共同參演， 也會不定期讓學校師生進行無預警演練， 透過無預警的發布狀況來模擬實際可能發生的狀況， 讓師生在面臨災害發生時，能夠具備思考、判斷及應變的能力。

照片來源：新北市政府教育局提供