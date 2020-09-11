台灣證券交易所：全體上市公司2020年8月份當月營收較2019年同期成長1.95％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計868家及78家，除康友製藥控股有限公司（代號：6452）因故無法如期申報外，餘945家已於2020年9月10日前完成2020年8月營收申報作業。

依據上市公司公告2020年8月營收顯示，本（8）月份全體上市公司營收總計2兆8,089億元，較2019年同期成長538億元（1.95%），營收成長公司共449家，衰退公司共496家，較2018年同期衰退215億元（-0.76%）。另累計1至8月全體上市公司營收總計20兆3,199億元，較2019年同期衰退3,770億元（-1.82%），營收成長公司共376家，衰退公司共569家（相關資料詳如附表），較2018年同期則衰退2,220億元（-1.08%）。

全體上市公司2020年8月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、半導體業及電腦及週邊設備業，衰退趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業。全體上市公司1至8月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（8）月份營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電腦及週邊設備業因遠距辦公教學、宅娛樂商機需求提升，帶動筆電出貨暢旺，故營收較108年同月成長；當（8）月份營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業及航運業受疫情影響，團體旅遊及航班需求減少，致本月較108年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2020年8月營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠筆電、伺服器及5G等相關零組件出貨挹注，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。