新北美與40所學校攜手打造從藝術出發的STEAM藝術教案

新北市文化局與教育局邀集市內40所學校與15位 藝術家共同攜手合作開發跨領域藝術教案。 新北市立美術館即將於二年後完工，希望透過「以藝術出發 的STEAM 教案開發課程」與藝術家及學校教師協作， 共同開發具創造力、科技素養與批判思考特色之 STEAM教案為 學校及美術館開發多種跨域體驗課程。歷經2個月的討論與對話， 凝聚共識，正式進入校園試教，並於今日展示第一階段教案成果。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市立美術館以「 全民美術館」為宗旨，關照各年齡層之藝術推廣； 作為新世代的美術館，肩負推動未來新型態美感教育之任務， 期待讓孩子用藝術認識世界，開發自我潛能， 透過不一樣的視角重新觀看環境與週遭人事物， 學習在日常生活中發現美感。籌備中的美術館透過跨界資源整合， 連結藝術家與教育現場，創造多元跨域合作平台，發展「 從藝術出發的STEAM創新教育」，兼具普及推廣性，串聯幼兒、 國小、國中、高中學習階段，為下一代美學教育奠定基礎。

以ART出發的STEAM創新教育， 能透過藝術家的專長， 刺激發揮創意並與校內老師跨域合作開發教案； 現場的老師們對於文化局與教育局能夠支持與促成美術老師們與藝術 家合作的平台表示感謝。 教案進入校園之後所激起的火花讓更多的藝術家與老師投入「 從藝術出發STEAM教案開發課程」， 成為未來美術館的志工更希望未來美術館能夠媒合更多的藝術家或是 場域，讓新北市立美術館成為全民的美術館。