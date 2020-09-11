好吃好玩好新鮮 汐止農會小農鮮舖9月12日開賣搶優惠

愛吃新鮮現採蔬果的朋友們看過來， 新北市汐止區農會「農村社區小舖」及「新北小農鮮舖」將於明( 12)日盛大開幕！當天不僅有精彩表演， 還有滿額送禮以及抽獎等多重優惠活動， 想搶便宜的朋友們可千萬別錯過囉！

本次汐止區農會將中興辦事處重新裝修， 成為信用部業務與店舖結合的複合式經營型態， 不僅附近居民購買方便，民眾來提款還能順便挑選便當食材， 相當貼心，生鮮商品則由農會嚴選，只販售通過有機驗證或取得3章 1Q的優質蔬果。明日汐止區農會更擴大舉辦開幕活動， 不僅邀請青山國中學生帶來的鼓陣演出，還推出各項優惠活動， 如當天只要加入農會Line好友並至農會臉書粉絲專頁按讚， 即可參與抽獎活動；另外憑當日消費發票(不限金額)即可加入農會 電商會員，前300名加入的朋友就送茂勇動福蛋4入1組， 之後加入的朋友也可獲得蓬萊麵2包，若當日單筆消費滿499， 憑發票可兌換保冷袋1個，累計消費滿800元更可參加互動遊戲， 只要贏過關主即可獲得農會禮券200元； 此外現場設置食農教育互動區、商品試吃區供前來參加的民眾體驗， 當天也舉辦限量特賣活動，將提供100組虱目魚、毛豆莢、 有機米、葵花油及冰烤地瓜等熱門商品，以促銷價格回饋參加民眾， 有吃有玩有優惠，歡迎各位市民朋友共襄盛舉！

汐止區農會理事長呂山松表示， 農會一直以來都是以服務鄉里為職責，本次設立農村社區小舖， 除了提供民眾安心選購優質蔬果的管道，也協助小農開拓新通路， 此外小舖內設置觸控導覽裝置， 方便民眾於人潮壅擠時也能瀏覽商品及下單， 希望給民眾一個最舒適的購物環境， 也感謝農業局協助引入新北小農鮮舖品牌於小舖販售， 有農會與農業局雙重把關，品質絕對掛保證，民眾可以放心選購。

農業局表示，小農鮮鋪為農業局所把關的品牌， 藉媒合通路與小農在實體店面上架販售，目前小農鮮鋪遍布板橋、 淡水、三重、蘆洲、樹林、三芝、金山及泰山、土城及五股等地區， 加上今日於汐止新增據點，總共有16處。 實體店鋪為農友與民眾面對面接觸的管道， 透過對談能使消費者與生產者建立互信關係，從而開創新客群。 農業局未來也將秉持「先創通路，再開農路」的精神， 積極協助農友媒合各方通路，開創農友至各地展售機會， 讓更多青年及新農民加入從農行列。