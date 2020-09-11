新北市2020年鬥艷時尚伸展台模特兒初賽 Who's The Next Top Model?

新北市2020年鬥艷時尚伸展台今年共舉行5類職種競賽， 包含服裝設計、造型設計、模特兒走秀、 視覺設計及手作創意商品設計競賽。其中， 模特兒走秀競賽最被外界關注！今(11) 日於板橋大遠百1樓廣場舉行， 新北市教育局特別結合板橋大遠百與凱渥實業股份有限公司， 讓學生有最真實職場情境的感受。參與的選手直呼滿滿的收穫！ 透過親臨實境體驗，不只讓學生了解一場業界走秀的困難度， 也更深入時尚產業。

模特兒走秀競賽共分為二個階段，透過「儀態肢體表現」、「 台風台步」及「自我介紹」等評分標準篩選。選手比帥比美， 初賽計有136位選手參賽，最後只能選拔出41位選手參與決賽。 教育局並安排進入決賽之選手於9月15日至22日參與凱渥實業股 份有限公司28小時的專業實務訓練，包括台步訓練、 肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等。 入選決賽的選手們將擔任負起重大責任， 擔任9月26日決賽的重要主角，負責穿著服裝設計競賽組作品、 搭配手作創意設計競賽組作品以及造型設計競賽組的整體妝容， 於決賽當日進行動態走秀，讓衣著、 配飾及髮妝造型透過模特兒演繹，展現整體造型美感。

來自樹人家商的吳欣倪同學，比賽當下展現超強氣場， 渾身散發出專業眼神。她表示自己是首次參加模特兒競賽， 在學校擔任美儀大使，有過走秀的經驗， 但是站上大舞台還是讓她很緊張。這次比賽除了培養自信， 也希望為自己爭取模特兒經紀公司的專業實務訓練。

教育局劉明超副局長表示， 教育局鼓勵學生積極展現創意與實踐能力， 透過鬥艷時尚伸展台競賽活動，讓學生展示在校學習的成果， 也透過模擬產業競賽，了解未來職場，透過競賽過程中的點滴， 培養學生的軟、硬實力。而模特兒競賽海選， 過往都是整個活動的大亮點，吸引眾多觀眾的目光。 針對入選決賽的選手，教育局將辦理模特兒網路人氣票選， 參考時下最夯素人投票機制，讓獲得觀眾緣、 最佳人氣選手有機會爭取決賽最優名次，讓大眾透過投票活動， 關注到新北學生跨群科的實作能力。

本競賽將於9月26日在黎明技術學院辦理決賽，屆時將以「 春日花現」為主題，進行各項目競賽多層次走秀演出。 同時亦鼓勵本市國中對於家政群、 藝術群與設計群的有興趣學生一同至現場參與充滿美的跨領域技藝競 賽，全面帶動本市家政群、藝術群與設計群之發展， 相關訊息請上新北學bar查詢。