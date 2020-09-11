桃園大溪威斯汀推出「仲夏繽紛水果饗宴」

暑氣逼人的夏天，是不是沒什麼胃口呢? 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「儷軒中餐廳」主廚團隊特別設計了一系列清涼爽口的美味佳餚，即日起推出「仲夏繽紛水果饗宴 Midsummer Fruit Feast」，將熟悉的水果，呈現出別樣的繽紛滋味，顛覆味蕾的美食創意，交織出視覺與味覺的多層享受。

10月25日前於大溪威斯汀「儷軒中餐廳」享用「仲夏繽紛水果饗宴」，套餐每份1,380元+10%、10人席每桌16,800元+10%。主廚精選菜色包含: 香芒琵琶鳳尾蝦、香酥玉帶火龍果、香水椰子人蔘雞、百香優格舒肥鴨 、香橙百花纏萬貫、紅柚起司龍鬚捲 、楊桃釀黃金圓鱈 、紫羅蘭醬牛小排 、鮮筍粉蒸藜米雞等。創意繽紛的水果佳餚，讓饕客們都能有驚艷一夏的清勁活力!

除美食饗宴外，想趁機體驗奢華住宿的民眾不妨把握機會，大溪威斯汀即日起至9月30日全新推出「儷影∙雙享遊Perfect Match Daycation」一泊二食專案，讓旅客可入住獨樹一格的行政套房，平日每晚NT$16,000+15.5%起，含知味西餐廳雙人自助早餐，及儷軒中餐廳雙人晚餐套餐，讓遊客在峇里島風格池畔盡情釋放熱情，享受沁涼的美好假期，還可搭配使用實體振興券NT$3,000，享受天夢經典60分鐘療程(價值NT$3,850)，體驗身心靈全然放鬆的絕佳時刻。