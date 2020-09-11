從鮮卑作戰方式推測 花木蘭如何隱瞞女兒身

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）美國迪士尼電影《花木蘭》真人版9月在台灣上映，對於這位家喻戶曉的女英雄代父從軍，並且在長達12年間，沒有被軍中同袍發現她的女兒身，她是如何瞞過軍中同袍至今引發討論，劉學銚教授告訴Taiwan News，這和當時的作戰模式有關。

劉學銚教授說，「木蘭」二字應該是鮮卑語音譯為漢字，加上當時的作戰方式，鮮卑騎兵走在步兵之前，每個騎兵所著的戰服很厚重，加上所佩帶的兵器很長，因此在行軍作戰時，無論是直排還是橫排都會拉開一定距離，以避免在迎敵時揮刀傷到自己的同袍。

對於花木蘭的長相是否和女主角劉亦菲一樣標緻，他說，姑且不論騎兵行軍時所保持的距離，他推測花木蘭可能長的很陽剛又或者長的醜，才有可能沒被同袍發現。

據《木蘭詩》寫道，「昨夜見軍帖，可汗大點兵，軍書十二卷，卷卷有爺名。阿爺無大兒，木蘭無長兄，願爲市鞍馬，從此替爺徵。」花木蘭於是決定代父從軍，這一別就是12年，還替父親立下不少戰功，當時的可汗原本要讓「他」當尚書郎，她卻因擔心犯下欺君之罪，選擇回故鄉。

《木蘭詩》最後以「開我東閣門，坐我西閣牀，脫我戰時袍，著我舊時裳。當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。出門看火伴，火伴皆驚忙：同行十二年，不知木蘭是女郎。」她終於揭開自己女扮男裝從軍多年的秘密。

迪士尼經典動畫改編的電影《花木蘭》真人版，耗資2億美元，由劉亦菲、李連杰、甄子丹、鞏俐領銜主演，上映檔期受到武漢肺炎疫情(新冠肺炎，COVID-19)影響，一延再延，終於在台灣時間9月4日上映。

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