台灣移民署逮違法跨國婚媒 越南新住民創社團、張貼廣告全包辦

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，高雄有名黃姓女子108年間在臉書平台創立婚友社團，張貼許多外國女性婚媒廣告供社團成員挑選適合對象，並在留言處耐心回應網友問答。專勤隊幹員調查發現，黃女不法張貼跨國(境)婚姻媒合廣告多達61則，全遭到蒐證開罰！

黃姓女子接受調查後表示，因本身為越南籍配偶歸化為我國國民，在臺生活、工作及夫家環境都還不錯，因此想介紹家鄉的親友們來臺灣結識良緣。

黃女表示曾在其他臉書社團張貼廣告，卻因審核不過未能刊登，索性自己創立社團，並在貼文內將越南家鄉的單身女性親友照片及婚姻狀況資訊標註清楚，沒想到此行為竟已違法。

黃女遭調查後，非常後悔，直說：「以後再也不敢了！」

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，光是今年1至7月間，該隊就已查獲違法張貼跨國(境)婚姻媒合廣告高達1,362則，並針對47名違法人士進行調查後，移送移民署跨國境婚姻媒合管理審查小組進行審議裁罰。

高雄市專勤隊隊長趙志成特別提醒民眾，切勿以身試法，只要幫本人以外之非本國籍人士在網路刊登貼文或照片，介紹婚姻及徵婚就屬違法。

目前移民署已許可32家合法的婚姻媒合團體，民眾可至移民署官網「業務專區」查詢，以維護自身權益。