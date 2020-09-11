國家口罩隊遭地下工廠仿冒　台灣優紙已委請律師提告

台北市黃姓男子設地下工廠生產仿冒醫療口罩，冒充成 口罩國家隊「台灣優紙公司」，檢調查扣未滅菌口罩成品40萬餘片及熔噴不織布等大批原料及半... 台北市黃姓男子設地下工廠生產仿冒醫療口罩，冒充成 口罩國家隊「台灣優紙公司」，檢調查扣未滅菌口罩成品40萬餘片及熔噴不織布等大批原料及半成品。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國家口罩隊台灣優紙公司生產的口罩遭地下工廠偽造，正品與偽造品外盒其實高度相似，最大明顯不同處為口罩本體，台灣優紙製造的口罩印有英文OUT字樣，且Made In Taiwan字樣緊貼下緣。

台北市一家公司黃姓負責人設地下工廠生產不明口罩，卻假冒口罩國家隊「台灣優紙公司」名義販售醫療口罩，檢調查獲時已生產交付約75萬片偽造口罩，不法獲利新台幣500萬元，黃男遭檢方聲押獲准。

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根據資料，偽造的口罩外盒左方草地圖案無水珠，正品則是有水珠；偽造與正品包裝盒印刷字體不同；包裝盒印的「舒適」、「防護」、「透氣」字體，偽造外盒字體較小，正品外盒字體較大，且印刷位置與偽造品也不同；外盒一隻貓熊與緊貼的「舒適」字樣，兩者設計也不同，偽造品有間距，正品則是無間距緊貼。

口罩本體方面，偽造口罩鼻梁線兩側無英文字樣，口罩打印的Made In Taiwan字樣，與口罩下緣有距離，未緊貼口罩邊緣；正品口罩鼻梁線兩側有英文OUT字樣，且Made In Taiwan打印字樣緊貼口罩下緣。台灣優紙也表示，正品口罩並無生產暗黃色。

台灣優紙公司人員表示，待調查局公布下游販售藥局名單後，請買到偽造口罩的消費者，到原購處退換貨，台灣優紙公司不受理退換「偽造口罩」，並強調已委請律師將針對仿冒者追究法律責任。未來也將配合政府統一的口罩打印規範，以利防止遭偽造。

台灣優紙公司生產的口罩遭地下工廠偽造，偽造的口罩（下圖）外盒左方草地圖案無水珠，包裝盒印刷字體也不同。（調查局中部地區機動工作站提供）