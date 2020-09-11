新南向外籍生加入台灣口罩國家隊 產學合作齊心抗疫

口罩大廠康那香公司與中華醫事科技大學進行產學合作，將有38位國際專班的越南籍學生加入口罩生產行列。（照片來源：臺南市政府） 口罩大廠康那香公司與中華醫事科技大學進行產學合作，將有38位國際專班的越南籍學生加入口罩生產行列。（照片來源：臺南市政府）

我國推動新南向政策，愈來愈多外籍學生到臺求學，如今這些外籍生也成為我國防疫陣線生力軍！位於臺南市的口罩大廠康那香企業股份有限公司日前與中華醫事科技大學舉行產學合作簽約儀式，將引進該校新南向產學合作國際專班共38位越南籍學生加入口罩生產行列。

中華醫事科技大學曾信超校長表示，政府提出的新南向政策，不論對於大專院校未來的發展及國家的經貿遠景均十分重要。

感謝康那香企業提供如此優良的實習機會，期待透過本次的合作，增加學生實作經驗、培養學生國際觀、汲取企業家創業精神及經營遠見，同時也補充企業因應防疫而衍生大量的人力需求，共同讓這些外籍學生與國人齊心抗疫。

康那香董事長戴榮吉表示，康那香有幸成為口罩國家隊的成員，肩負守護國人健康的使命責無旁貸。近期中國、歐美各國疫情再起，疫情指揮中心口罩徵用延到年底，為守護國人健康口罩生產仍馬不停蹄的進行，惟企業的人力需求依然迫切。

感謝中華醫事科技大學釋出新南向國際專班的人力資源，為企業注入新活水，亦共同守護國人健康，雙方的合作定能互助互利。

臺南市長黃偉哲也特別感謝康那香公司對新南向政策的支持，臺灣高品質的口罩是世界有目共睹的，透過高度的防疫科技力，讓臺灣被世界看見。