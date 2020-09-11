台灣新增兩例境外移入武漢肺炎案例　其中一例菲女在台生產後確診

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎 (COVID-19)病例，分別為菲律賓籍30多歲女性(案497)與本國籍60多歲男性(案498)，其中案497更是國內首例武漢肺炎確診個案產子，其新生兒已列為接觸者，將進一步安排採檢。

指揮中心表示，案497與家人於8月29日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前3日內檢驗結果為陰性，8月30日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性，於集中檢疫所檢疫期間，9月10日因需緊急生產，由衛生單位協助安排送醫，待產前再次採檢，於今日確診；個案目前仍無症狀，住院隔離中。衛生單位已將個案同行入境之家人，及其新生兒列為接觸者，將進一步安排採檢。

指揮中心指出，案498今年1月至菲律賓工作，7月14日出現發燒、乾咳及背痛症狀，於菲律賓當地就醫及採檢，結果為陽性，經治療後分別於7月31日及8月7日兩次採檢結果皆為陰性，8月8日出院，迄今無不適症狀。

個案9月9日自菲律賓返國，入境時由檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機前後二排座位無其他旅客，同班機機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計498例確診，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、16人住院隔離中。